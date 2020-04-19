敦睦艦隊確診官兵「回台中3天」　接觸7人全居家隔離

▲敦睦艦隊傳出3名官兵確診新冠肺炎，圖為日前停靠帛琉的現場。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者李忠憲／台中報導

國內新冠肺炎（武漢肺炎）傳出國軍敦睦艦隊官兵3人確診，其中1人家住台中，國家災害防救中心更發出傳染病警報。據了解，台中這名官兵下船後回台中3天，有與家人接觸，並與友人吃飯聚會，中央疫情防治中心目前已將匡列7名接觸者居家隔離，幸好暫無新冠肺炎症狀。

中市衛生局長曾梓展19日表示，此案讓台中市連12日零確診破功加1，呼籲民眾仍不能放鬆，做好防疫各項措施。

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衛生局也說，台中市確診的海軍軍艦實習學生經中央疫調指出，該名官兵4月15日返家後，因身體不適就醫，4月17日經通報採檢確診，已收住於負壓隔離病房中，目前該員匡列接觸者7人，均無不適症狀並已居家隔離，將持續追蹤接觸者健康狀況。

據悉，台中這名確診官兵15日下船後就回到台中，除接觸家人外，也外出跟朋友聚餐吃飯。但有關單位對於掌握狀況及人數都不願透露，該名官兵在出現症狀後就自行就醫，目前正住院在負壓病房隔離治療。

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