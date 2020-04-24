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24歲「大里露鳥男」大笑3聲　不到8小時落網：掏出來想看女學生有什麼反應

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▲台中市大里區出現戀態露鳥男，警方在8小時內逮捕。（圖／里長提供）

▲台中市大里區出現露鳥男，警方在8小時內順利逮捕。（圖／里長提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區1名24歲男子，騎著機車向剛補完習走路回家的國3女學生佯稱問路，卻突然掏出生殖器「露鳥」。女學生被嚇得花容失色趕緊跑回家，原本不敢透露，直到隔天才在家人陪同下報案，霧峰警分局根據路口監視器傳喚該男子到案，男子坦承「想看看女學生有什麼反應」，警方最後依妨害風化罪嫌送辦。

▲台中市大里區出現戀態露鳥男，警方在8小時內逮捕。（圖／里長提供）

當地立仁里長鄭伯其指出，21日晚上9點多，1名國3女學生補完習獨自走回家，經過好來5街、好來6街口時，身旁突然有名穿著整齊的男子，騎著機車趨前詢問「小姐，請問妳知道這條路怎麼走嗎？」女學生不疑有它靠近後，男子突然拉開褲子，大笑三聲，接著加足油門離去，女學生看到眼前一團黑摸摸的「東西」，嚇得趕緊跑回家。

女學生回到家後，原本嚇得不敢告訴家人，直到隔天晚上才吞吞吐吐的說出來，家人覺得事關重大，不趕緊抓到人，恐怕也會危及社區婦女安全，於是在23日上午向立仁里長鄭伯其反映，並一起向警方報案。

霧峰分局十九甲派出所當天早上9點多獲報後，調閱附近路口監視器，鎖定1名騎機車男子涉案，根據機車車牌查出車主，前往住處找不到人，馬上聯繫通知到案說明，涉案男子在下午5點左右主動到案，坦承當晚騎車在附近閒逛，因一時好奇，「想看看女學生有什麼反應」才會露鳥，事後感到後悔。

鄭伯其說，十九甲地區的居住人口將近3萬人，社區內有立新國中和國小，還好警方在獲報後不到8小時就順利查出嫌犯並傳喚到案，讓社區婦女不再人心惶惶，居民們也都肯定警方辦案的效率。

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