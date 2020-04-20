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羅斯福號航母病例多為運輸兵　海軍：病毒恐源自外國貨物

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▲ 美國海軍官原認為，航母「羅斯福號」的病毒來源是「物資補給」。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）爆發群聚感染，船上共660人染疫，其中還有1名船員在13日病逝。當局原先認為，病毒可能源自美軍在越南峴港所居住的旅館，但經檢測，發現所有曾住宿該旅館的官兵都呈陰性反應。對此，調查人員目前將目光轉往「貨物補及」這方向，研判可能病毒可能是透過貨物，才會從其他國家來到羅斯福號上。

根據《海軍時報》（Navy Times）報導，由於「羅斯福號」是在訪問越南的任務之後，才爆發大規模感染，因此，負責調查這起事件的人員最初認為「病毒源自於越南」，推測是下榻峴港旅館的官兵將病毒帶上了船艦。

在羅斯福號停靠越南港口之前，越南境內僅有16人感染，而且病例大多分布在河內與越北一帶。靠港前20天，越南全國甚至完全沒有新增任何病例，加上當時所有曾住宿過當地旅館的官兵，事後經檢測均呈現陰性反應，因此「船上病毒源自越南」的說法很快就引起外界質疑。

經過調查，船上確診的官兵中，有很大一部分比例是負責飛機升降、補給運輸物資的人員。海軍官員日前在調查報告中就提到，「畢竟羅斯福號從峴港出發的幾天後，就陸續收取了許多來自菲律賓、日本和越南的貨物。我們現在研判病毒可能是透過『貨物補給』而來到船上，正在朝這個方向持續追查。」

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