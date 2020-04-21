4月以來第11次　EP3E偵察機經巴士海峽入南

US Navy EP-3E 157318 callsign TV519 operating over the South China Sea pic.twitter.com/BSJoeceCEt — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 21, 2020

▲美軍又派電子偵察機飛入南海。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

實習記者崔子柔／綜合報導

中美近期在台灣附近及南海的軍事動作頻頻，美軍一架EP3E電子偵察機今日現身台灣海峽，也是美軍本月第11次出現在台灣周邊。

根據追蹤美國軍機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）推特帳號指，呼叫代號為TV519的EP3E電子偵察機今日由東向西飛行進入南海。

美軍軍機本月第10次出沒巴士海峽在上周六（18日），P-3C獵戶座反潛機同樣由東向西飛越巴士海峽，並進入南海，第9次則在17日上午，RC-135U電子偵察機飛入南海偵察。

美國太平洋艦隊戰力部署受到新冠疫情影響，中美在南海的角力持續，近日包括中共解放軍於4月10日，分別派出殲-11、轟-6K轟炸機等戰機，以及遼寧號等艦經鄰近台灣的巴士海峽、宮古海峽海域。