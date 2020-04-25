「注射消毒水」療法惹議！川普口無遮攔　白宮擬「阻止總統」出席簡報會

▲川普簡報會的發言頻惹議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前「可將消毒水注入體內治療新冠肺炎」一說，引發各界譁然，也讓公衛專家急著滅火。川普面對新冠疫情依舊口無遮攔，因此白宮的工作小組正在計畫，要求川普停止主持往後的白宮簡報會。

川普23日語出驚人地表示，醫療團隊也許可以研究，將消毒水注入體內，藉此治療新冠肺炎，引發熱議。醫療專家也紛紛公開呼籲民眾千萬不要嘗試，更怒斥川普此番言論非常不負責任。對此，川普在24日表示，自己是以諷刺的口吻（being sarcastic）向記者提問。而24日的簡報會也是有史來最短的一次，只花了不到20分鐘，其中川普的發言僅佔5分鐘。

CNN報導指出，白宮內部工作小組正在「同心協力」想辦法，希望讓川普不要再主持往後的白宮簡報會。過去幾次的簡報會都由川普親自主持，但常常耗費太多時間，最長的一次簡報會甚至花了2個多小時。除此之外，川普也在簡報會中做出太多「驚人」言論，偏離的原本的防疫主軸。

白宮一位匿名官員向CNN表示，工作小組已經不是第一次有這種想法，上星期就已有人建議川普不要將記者會的時間拉得太長，甚至請他停止主持，避免他有一天說出完全脫離常規的話。也有白宮助理表示，白宮正希望能夠逐步取消每日的簡報會，因為疫情正在減緩，民眾正在準備回歸正常生活。

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