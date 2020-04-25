國外疫情再爆發主因曝光　侯友宜提醒：絕對不能樂觀面對

▲新北市衛生局彙整近期國外二次爆發感染主因。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

對於新北市下個階段的超前部署，新北市長侯友宜25日表示，上午應變會議衛生局彙整出國外再次爆發感染的原因，總結出一個共同點「對疫情太早鬆懈」，所以絕對不能用樂觀的心態來看這次疫情。

侯友宜上午至新莊慈祐宮參拜，會後受訪表示，新北的防疫規劃分為三個階段，目前實際上情形還在第一階段，必須盤點防疫破口，以國外為借鏡，隨時必須警惕自己，例如最嚴重的新加坡的移工宿舍大規模群聚，日本的櫻花風景區開放，韓國則是在教會、醫院及境外移入，巴西是因為提早放寬社交距離的規定。所以，不要掉以輕心，絕對不能用樂觀的心態來看這次疫情。

此外，五一連假將至，風景區是否有必要封閉，引起兩派討論。對此，新侯友宜表示，清明連假及平常周休二日，新北風景區都有人流、車流app即時影像回報，民眾可查詢現在適不適合去，市府也隨時掌握、控制得宜，但仍呼籲市民沒事不要叭叭走，封閉型場所、人潮擁擠的地方不要去，在家是個更好的選擇。

侯友宜強調，民眾若去了風景區也要保持社交距離，市府都會做好人潮管控，風景區千萬不要成為防疫破口。

▲侯友宜至慈祐宮參拜。（圖／記者羅婉庭攝）