高雄5/3封城兵推...韓國瑜「外界有很多聲音」喊話：堅定不移執行下去

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記者洪靖宜、林昱萱／高雄報導

高雄市政府25日召開新冠肺炎記者會，而內容提到，「現在高雄出現狀況的有19例，其中17例排除，5例還在釐清」此外，韓國瑜也提到，「5/3的社區兵推，我們會繼續下去，雖然外界很多不同想法，但我們會堅定進行。」

▲韓國瑜在記者會提到，封城兵推會堅定執行。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

此外，記者會中也針對實名制實施回應，經發局提到，「實施查核狀況，聯合衛生局、警察局查訪38家，其中有27家因為有男女陪侍，被要求自主停業，10家繼續營業，有特別勸導實施實名制，大部分店家都配合，比較大型有制度得店家都開始做實名制，每個包廂的容留人數都做控管，小型店家需要輔導。」

經發局也提到，「在包廂內還發現一對情侶，有要求他們保持距離，少數幾人在一起也要保護自己、保護他人。」另外，治安方面，高雄市警察局則表示，「自從新冠肺炎開始，生意蕭條，影響民生經濟，沒工作還要生活，造成治安問題，要偷要搶，基於治安市長洞察機先，『春安演習重新啟動』我們全國第一，不只警力，也動用民力，共同維護治安，昨天晚上就開始了。」

韓國瑜也強調，「所有防疫工作真正的戰場在社區，5/3社區兵推會想盡各種狀況，演習會繼續下去，雖然外界很多不同聲音，但我們會堅定不移執行下去，而自主健康管理人數增加至3876位...呼籲市民要注意防疫。」最後，韓國瑜也強調，「保護高雄朋友，警察、里長這些人工作量匯加大，希望保護高雄市民們，保護工作要是立體式的每個環節、細節都要照顧到，這是對高雄市民的承諾。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！