iPhone爆出「詭異文字」害死機！複製轉貼iOS卡到癱瘓　苦主全現身：最瘋狂bug

▲蘋果設備收到一組「文字病毒」,將會使iOS系統當機。(圖/翻攝自 @randomblock1_ 推特)

記者楊絡懸/綜合外電報導

網路上最近流傳一串詭異文字,若蘋果用戶使用iPhone、iPad時,收到這組神祕字元,將讓設備「直接當機」,整個觸控失靈,必須強制重新啟動才能回復正常。據了解,目前蘋果官方已收到此類回報,但最新修復的iOS版本仍需要時間測試,「暫時」尚未有iOS版本解決。

根據「9to5mac」報導,疑似從通訊軟體Telegram群組中,流竄出一組「文字病毒」,這串文字包含義大利國旗符號及「信德語」(Sindhi)字母,當iPhone、iPad、Mac或Apple Watch等蘋果設備收到這串訊息,就會引發當機,無法正常使用觸控,甚至停止任何反應,系統崩潰「猶如死機」須強制重新開機。

報導指出,這串文字之所以引起蘋果系統發生錯誤,是因為iOS系統內並沒有「信德語」字元,且設備只要收到「推播通知」秀出文字就會發生問題,進而使設備癱瘓。這組「文字病毒」目前在各大社群與通訊App上傳播,用戶因好奇而複製轉發,導致其他用戶也跟著受害,紛紛在推特(Twitter)上傳當機畫面。

受影響的用戶甚至形容,這串文字病毒是「iOS史上最瘋狂的bug」;而目前可以避免的方法,就是關閉所有推播通知,以及不要讀取這串詭異文字。

據了解,版本iOS 13.4.1以下的設備,都會被這組文字影響。目前已知蘋果公司在iOS 13.4.5 beta版本修復這項狀況,但正式版本仍需要時間測試,才會發布給所有用戶更新;預計蘋果將在近期內推出iOS 13.4.2,甚至是iOS 13.4.5版本更新內容。

事實上,這不是蘋果iOS第一次遇到詭異的「文字病毒」,早在2015年,就曾發生過用戶傳一段特定的文字,讓接受訊息的手機當機,甚至使整個iOS系統崩潰;2017年、2018年也曾有類似的災情,用戶收到訊息發生設備死機後,必須要重新開機才可恢復正常。

