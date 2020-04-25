iPhone爆出「詭異文字」害死機！複製轉貼iOS卡到癱瘓　苦主全現身：最瘋狂bug

▲蘋果設備收到一組「文字病毒」，將會使iOS系統當機。（圖／翻攝自 @randomblock1_ 推特）

記者楊絡懸／綜合外電報導

網路上最近流傳一串詭異文字，若蘋果用戶使用iPhone、iPad時，收到這組神祕字元，將讓設備「直接當機」，整個觸控失靈，必須強制重新啟動才能回復正常。據了解，目前蘋果官方已收到此類回報，但最新修復的iOS版本仍需要時間測試，「暫時」尚未有iOS版本解決。

根據「9to5mac」報導，疑似從通訊軟體Telegram群組中，流竄出一組「文字病毒」，這串文字包含義大利國旗符號及「信德語」（Sindhi）字母，當iPhone、iPad、Mac或Apple Watch等蘋果設備收到這串訊息，就會引發當機，無法正常使用觸控，甚至停止任何反應，系統崩潰「猶如死機」須強制重新開機。

報導指出，這串文字之所以引起蘋果系統發生錯誤，是因為iOS系統內並沒有「信德語」字元，且設備只要收到「推播通知」秀出文字就會發生問題，進而使設備癱瘓。這組「文字病毒」目前在各大社群與通訊App上傳播，用戶因好奇而複製轉發，導致其他用戶也跟著受害，紛紛在推特（Twitter）上傳當機畫面。

受影響的用戶甚至形容，這串文字病毒是「iOS史上最瘋狂的bug」；而目前可以避免的方法，就是關閉所有推播通知，以及不要讀取這串詭異文字。

據了解，版本iOS 13.4.1以下的設備，都會被這組文字影響。目前已知蘋果公司在iOS 13.4.5 beta版本修復這項狀況，但正式版本仍需要時間測試，才會發布給所有用戶更新；預計蘋果將在近期內推出iOS 13.4.2，甚至是iOS 13.4.5版本更新內容。

事實上，這不是蘋果iOS第一次遇到詭異的「文字病毒」，早在2015年，就曾發生過用戶傳一段特定的文字，讓接受訊息的手機當機，甚至使整個iOS系統崩潰；2017年、2018年也曾有類似的災情，用戶收到訊息發生設備死機後，必須要重新開機才可恢復正常。

The craziest iOS crash text bug pic.twitter.com/29LJPb67WP — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020