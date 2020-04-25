路透：中共高官率「醫療團隊」赴北韓！為金正恩身體提供建議

▲金正恩趴沙丘視察砲兵。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

北韓領導人金正恩行蹤眾說紛紜，21日驚傳心血管手術後病危！《路透》25日引述3名知情人士說法，稱中國大陸23日派遣了一個醫療團隊，從北京出發前往北韓，為金正恩的健康提供建議。

《路透》獨家報導稱，其中2名知情人士透露，這個醫療團隊由醫生和官員組成，中國共產黨中央委員會對外聯絡部資深官負責率領，已於23日從北京出發前往北韓。

據悉，這個對外聯絡部是中共處理北韓事務的主要單位。《路透》24日無法與對外聯絡部取得聯繫，不能立即判斷大陸此舉對金正恩健康狀況所透露的資訊。

▲ 金正恩此前視察元山葛麻海岸觀光區。（圖／朝中社）

一名南韓消息人士24日向《路透》表示，他們的情報是金正恩還活著，且可能很快就會露面。不過其未對金正恩的現狀及中國大陸的任何介入發表任何評論。一位熟悉美國情報的官員說，眾所周知金正恩有健康問題，但他們沒有理由斷定他因病重無法在公共場合露面。

美國有線電視新聞網(CNN)日前報導，金正恩因心血管手術命危。對此，南韓和中國官方都表示，看不出北韓內部有任何異常活動，美國總統川普更是在23日的記者會上，怒斥是假新聞，「我認為這篇報導是不正確的，聽說他們使用了很久以前的資料。」