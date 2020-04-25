中朝邊境有異狀！20多趟列車「停駛3周」...陸網瘋傳：有大事發生

▲北韓領導人金正恩2013年至2018年目測至少變胖40公斤。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩驚傳心血管手術後病危，甚至有說他已成為植物人，《路透》25日報導則指出，中國大陸已派遣醫療團隊前往協助。值得注意的是，大陸與北韓的邊境也出現異動，中國鐵路瀋陽局集團宣佈，自4月28日至5月20日，將臨時停運20多趟列車。

▲瀋鐵停運相關內容。（圖／翻攝自中國鐵路瀋陽局集團官網）

據《遼瀋晚報》24日報導，中國鐵路瀋陽局集團有限公司發佈公告，自4月28日至5月20日，將臨時停運20多趟列車，涉及北京、齊齊哈爾、通遼、綏芬河等多個方向。由於有列車車次涉及大連以及和朝鮮接壤的丹東，不少微博網友將此與金正恩病危聯繫起來。

網友紛紛猜測，「胖哥真的出事了嗎」、「說是心血管手術失敗，中國專家趕去胖胖已經涼了」、「夜觀天象，某人要涼」、「害怕，感覺有大事發生」。也有人認為這與新冠肺炎疫情有關，「也有可能是東北疫情有回升導致列車停運 反正不好說吧」、「如果因為疫情，為什麼沒有停飛機汽車，只停列車呢」。

金正恩的情況全球關注。《路透》25日引述3名知情人士說法，稱中國共產黨中央委員會對外聯絡部資深官率領醫療團隊，23日從北京出發前往北韓，為金正恩的健康提供建議。另外，一名大陸的醫療人員向日媒《週刊現代》透露，金正恩已成為植物人。

美國陸軍退役上校、保衛民主基金會智庫（FDD）高級研究員麥克斯威爾（David Maxwell）向《軍事時報》（Military Times）警告，若金正恩不幸病逝，北韓權力真空恐怕引發一場醜陋的內戰，甚至動員強大的人民軍激烈程度可能超過阿富汗和伊拉克戰爭，屆時美國及南韓也不得不採取軍事行動。

►►路透：中共高官率「醫療團隊」赴北韓！為金正恩身體提供建議

▼微博網友討論，以下說法未經證實。（圖／翻攝自微博）