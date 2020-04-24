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挖「傳染性病事件」羅志祥經典回應扯出2女星！女主持人驚呆：他的邏輯是？

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▲▼羅志祥否認菜花，扯出郭采潔、楊丞琳。（圖／東森新聞）

▲性病疑雲扯出2女星，羅志祥正面回應。（圖／東森新聞）

生活中心／綜合報導

藝人「小豬」羅志祥與前女友周揚青愛情長跑9年宣告破局，被發千字信指控「多人運動」、「約炮」，甚至自爆驗性病，標記旗下女藝人愷樂也去檢驗，讓他2度出面道歉滅火，過去的菜花事件也被挖出。主持人陳斐娟在節目上回顧羅志祥的澄清聲明，驚呼連連「幹嘛把人名講出來」、「他的邏輯是？」

羅志祥遭周揚青以「毀滅式公開分手信」指控劈腿、約炮，甚至點名愷樂，「我分手馬上就去檢查性病，我沒有」，提醒對方也該去檢查，震驚演藝圈。事實上，羅志祥2010年曾被「護士」網友爆料感染菜花到診所檢查，且傳染給另外2名知名女星，他不僅拿出健檢表自清，還罕見在聯訪時怒斥爆料者是神經病。

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▲▼羅志祥否認菜花，扯出郭采潔、楊丞琳，陳斐娟驚呆。（圖／東森新聞）

▲▼羅志祥否認菜花，扯出郭采潔、楊丞琳。（圖／東森新聞）

▲陳斐娟傻眼！羅志祥曾公開健康檢查報告自清。
主持人陳斐娟24日在《這！不是新聞》節目上回顧新聞畫面，當年羅志祥在出席活動時，正面回應菜花事件，「護士、醫生（如果有）看到我，請他拿出病歷來，拜託！」還接著說「我都沒有，代表她們都沒有，所以沒事了，楊丞琳跟郭采潔。」看完影片，陳斐娟瞪大眼睛、倒抽一口氣直呼「他幹嘛把人名講出來？」

陳斐娟認為，羅志祥澄清時「我不知道他的邏輯是：『我沒有，代表她們也沒有。』」但「我沒有為什麼代表她們也沒有呢？如果你跟她沒怎樣，為什麼你沒有會代表她沒有呢？」現場名嘴粘嫦鈺則說，當時菜花事件鬧得雞犬不寧，小豬常常心直口快害了很多人，其實有點越描越黑。

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▲▼羅志祥,周揚青。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲公開信指控前男友羅志祥「多人運動」，周揚青自爆檢查性病。（資料照／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

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