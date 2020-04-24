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鄉親紓困求救市府說去找議會　藍軍怒問：黃偉哲你要到議會上班嗎？

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▲台南市議會國民黨團怒批指出，台南市政府至今都沒有成立紓困求救專線，民眾打電話到市府求救，市府居然叫鄉親轉到台南市議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團怒批指出，台南市政府至今都沒有成立紓困求救專線，民眾打電話到市府求救，市府居然叫鄉親轉到台南市議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團24日怒批指出，台南市政府至今都沒有成立紓困求救專線，民眾打電話到市府求救，市府居然叫鄉親轉到台南市議會，因為議會有紓困諮詢專線，國民黨團直罵『離譜』，台南市政府是要叫黃偉哲到市議會上班嗎？

台南市議會國民黨團24日召開記者會，書記長王家貞、議員林燕祝、尤榮智、李中岑、盧崑福、許至椿、林美燕、蔡育輝，要求『中央要紓困、地方要減稅』，並邀請台南市勞工局副局長、社會局主秘、經發局科長和觀光旅遊局主秘出席說明。

國民黨團指出，國內百業因新冠肺炎疫情蕭條，台南市截至目前為止有67家業者，1991人放無薪假，全國也有14000多人放無薪假，跟上個月比較成長一倍，蔡英文政府放出一堆紓困專案，可是有6成以上民眾看不懂不知如何申請，真的要去申請卻看的到吃不到，台南市議會聽到鄉親的心聲，特別成立紓困諮詢專線協助鄉親一起共度時艱。

▲台南市議會國民黨團怒批指出，台南市政府至今都沒有成立紓困求救專線，民眾打電話到市府求救，市府居然叫鄉親轉到台南市議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團說，黃偉哲市長和民進黨議員，在這防疫期間故意混淆視聽，高呼降稅3成，林燕祝議員拿著『騙人』手板怒批，賴清德暴漲房屋稅並回溯15年，所以議會國民團不斷帶著鄉親到市府抗議，並派蔡育輝議員進入不動產評議委員會捍衛民意，去年黃偉哲市府才同意降稅這是去年就決定的事情，跟今年的防疫紓困根本八竿子打不上，黃偉哲怎會利用這種鄉親亟需急難救助時刻說降稅，誤導市民以為是特別為紓困降的房屋稅。

國民黨團表示，中央坐在冷氣房裡想紓困方案，到了地方政府都窒礙難行，每個議員服務處的電話都被灌爆，台南市政府至今都沒有成立紓困專線，鄉親想知道自己資格符不符合，領不領得到紓困補助，不知打了多少電話經常碰到的情形就是互踢皮球，行政院長蘇貞昌說，中小企業到銀行3天就可借到50萬元救急，結果民眾從民營銀行借到官股銀行，不是推說公文還沒下來，要不就是留下資料再聯絡，結果是再也不聯絡，一位民眾現聲說法，說到被互踢皮球處不禁傷心落淚。

▲台南市議會國民黨團怒批指出，台南市政府至今都沒有成立紓困求救專線，民眾打電話到市府求救，市府居然叫鄉親轉到台南市議會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局副局長、社會局主秘、經發局科長和觀光旅遊局主秘紛紛說明，紓困不是人人都可申請，必須符合條件，台南市目前發給弱勢1人1500元連續發3個月已發了61596人，金額是9239萬4千元，也協助餐飲工會成立外送平台。
國民黨團書記長王家貞指出，現在民眾需要的「葉克膜」來救急，中央和地方政府要紓困救急就需要簡化申請手續，台南市議會都有紓困諮詢專線，台南市政府居然至今都未成立紓困專線，民怨四起，市府接到求救電話，居然叫民眾打到台南市議會，這種荒腔走板的紓困做法真是離譜，難道黃偉哲要到台南市議會上班嗎？中央要紓困，請台南市政府成立專線，並設計淺顯易懂懶人包，教導民眾如何申請紓困補助，也請黃偉哲市長苦民所苦為了疫情，再減免房屋稅並調降地價稅，體恤鄉親！

有關市議會國民黨團24日召開記者會，指出市府無紓困專線電話而讓市民無所適從，甚至有承辦人員請民眾逕打台南市議會詢問一事，台南市政府澄清，各機關正全力配合中央紓困政策，協助民眾申請與諮詢。市府官網的武漢肺炎專區列有詳盡專線電話及服務項目分類說明，民眾可依其需要撥打相關單位，將有專人服務；也可直接撥打「1999」市民服務熱線洽詢。

市府表示，1999市民服務熱線早為市民所熟記，不僅提供24小時全年無休的便利服務，任何疑難雜症也都可透過該專線洽詢。尤以疫情期間，防疫及紓困議題更是民眾來電洽詢重點。例如當中央宣布自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼紓困3萬元方案從4月20日開始受理之後，1999專線來電詢問電話即暴增，統計自4月20日至目前為止，已接受900通電話提供相關洽詢，顯示1999市民服務熱線不論在平時或疫期，皆能確實發揮功能。

市府進一步說明，中央因應疫情需要，陸續公布多項紓困措施，各局處均已設有單一窗口電話，接受鄉親的洽詢，並透過區公所、電視頻道、社群網站等通路向民眾進行宣導。所有紓困相關業務的專線號碼列表都在「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)專區」詳盡列出，民眾若不知專線號碼，則可以直接撥打「1999」市民服務熱線，話務人員會協助初步答詢，若民眾需要更詳盡說明，則會轉由承辦單位回應。

市府強調，會要求所屬同仁確實協助民眾的來電諮詢，也會持續秉持府會一家的理念，共同為市民鄉親服務。

「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)專區」紓困方案局處連絡窗口連結如下：
https://www.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=23776&s=8581

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