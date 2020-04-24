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對於外界質疑軍方疫調慢半拍　黃偉哲：疫調是各縣市自己做！

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▲台南市長黃偉哲說，疫調是地方政府自己做。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，疫調是地方政府自己做。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於外界質疑軍方疫調慢半拍，台南市長黃偉哲說疫調是地方負責執行的，譬如說確診者的足跡，他去哪裡？你可以看到光是確診者本身，他自己的講法都有好多種版本。

黃偉哲說，以台南歸仁的確診者，就是台南第15號確診者來講，基本上，他第1天第1次疫調的時候，他說基本上都待家裡，後來根據一些監視器的畫面，根據一些相關人的質疑，我們問他，他後來才吐實，所以有時候針對確診者的疫調有其一定的難度，因為他說法會變，但他變的時候，你也不能處罰他，他說他忘記了，所以說某種程度來講，對於疫調人員的辛苦我們表示敬意。

黃偉哲說，對於確診的人，他堅不吐實，或是他有一些難言之隱，就要用其他旁證來佐證，譬如說以辦刑案的方式，追蹤他的監視器畫面，或是說做一些旁邊的人的訪查，來拼湊出他可能的行徑，以成大這一次跟確診者接觸的13個人的姓名，他的身分識別就花了相當大的人力、物力才能達成，所以倒不是誰怠惰的問題，是有沒有積極在做，如果有積極在做的話，那因為確診者的講法以及他自己本身配合的程度，坦白講會有一些差別，也就是說像陳時中部長所說，有時候用電訪，然後他在電話中也不見得願意告訴你，當然確診者是有配合疫調的義務，但是非確診者的話，就不見得需要配合，所以在法律上的規定是這樣子，倒也不是誰怠惰、誰態度消極的問題。

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