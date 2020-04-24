上海男子親吻「斷片」女友舌頭遭咬斷　女友判賠189萬

▲上海一男子以親吻方式安撫斷片女友，遭女友將其舌頭咬斷。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者魏有德／綜合報導

海一男子小王（化名）為安撫喝醉酒而情緒激動的女友小唐（化名），想用親吻的方式使小唐冷靜，不料遭到小唐一口將其舌頭咬斷，導致小王舌頭喪失部分語言功能及味覺，經鑒定構成八級傷殘。案經上海虹口法院審理於今（24日）宣判，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等費用共計44萬元人民幣（約189萬元新台幣）。

▲小唐（化名）辯稱酒醉斷片才咬下男友舌頭。（示意圖／pakutaso）

《澎湃新聞》報導，小王與女友小唐於2019年2月參加朋友婚禮，席間二人都喝了酒，婚宴結束後，二人與朋友乘車前往棋牌室聚會，下車後小唐酒興未盡邀請大家去酒吧續攤，小王勸阻無效，醉酒後的小唐情緒激動在馬路中間大喊大叫。

小王見狀為平復女友情緒而親吻了小唐，不料小唐竟將小王的舌頭咬斷。經小王到醫院治療，被診斷為舌部缺損1/2，喪失部分語言功能，味覺功能喪失。事後，小唐辯稱當時自己酒醉「斷片」，完全不記得自己做過什麼，也很懊悔酒後失態傷人的行為，向小王致歉，並支付了10萬元（人民幣，下同）「補償款」。

▲法官判咬斷男友舌頭的小唐得賠償189萬元。（示意圖／pakutaso）

之後，二人也因為這起事件分手，甚至因為賠償費的問題告上法院。案經上海虹口法院審理後認為，小唐酒後將小王咬傷，小唐作為侵權人應當承擔侵權賠償責任。法院判決，小唐應賠償小王醫療費、殘疾賠償金等各項費用共計44萬元，扣除小唐已經支付的10萬元，還應支付剩餘賠償款34萬元。

主審法官郭魏表示，醉酒不能成為免除民事責任的理由，小唐雖然以「親吻行為系侵權，其撕咬行為系正當防衛」進行抗辯，但基於雙方的親密關係，事發當時小王對小唐表示親暱的親吻行為，本意是安撫其情緒，無論從主觀還是客觀上均不具有當然侵害性。