搭15小時夜車趕路　湖北「類包機」學童不喊苦：終於能見爸爸了

▲終於能回家，隔離解除後就能見到爸爸，滯留湖北的學童相當興奮。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者陳政錄／綜合報導

接返滯留湖北台灣人的「類包機」，預計今晚19時50分將再有一架次從上海浦東機場起飛，載運約230人返抵台灣桃園機場。眼見睽別多日終於能回家，一位陸配在關心搭夜車的兒子會不會累時，小朋友不但不喊苦，還表示很興奮，因為「我能跟最愛的爸爸相見了。」

據了解，由於湖北與上海車程約1000多公里，因此搭乘今晚類包機的民眾，和過往一樣，多數從昨天就陸續出發，經由鐵路、飛機、公路等「兵分三路」前往上海浦東，以包車為例，一位滯留民眾透露，他們一家人就花了約4000元人民幣（約合新台幣1萬7000元），搖搖擺擺10多個小時才抵達，但勝在安全，可降低接觸感染風險。





▲▼滯留湖北台灣人，從所在地出發前往上海浦東。

但也有人因滯留時間太久，選擇較經濟的火車等方式前往，有位陸配就表示，她與兒子是過年期間短期回老家探親，如今選擇從湖北宜昌，搭乘臥鋪前往上海。換算她20日19時35分從湖北宜昌坐火車，到今天早上9時抵達上海南站，後轉車赴浦東機場，約需要15個小時左右。

過程中，她詢問兒子有什麼感想，兒子回應，很開心「那是當然，因為我能跟最愛的爸爸相見，明天就可以跟爸爸講話了。」兒子還在車站開心跳起拍照。

按照指揮中心說法，返台民眾都必須集中檢疫所隔離14天，密切觀察健康情形，期滿才能出關。後續也會視民眾需求，決定是否繼續安排航班接返。

▲4月20日類包機接返滯留湖北231位台灣人，晚間降落桃園機場後，進入機棚檢疫，人員送往新竹、湖口等各地檢疫所。

本次類包機是在4月8日武漢解除封城後，海基會、陸委會按報名返台民眾需求，於10日深夜宣布協調中華航空，再次安排4月20、21日兩架次定點定時指定航班，接返仍滯留湖北的台灣人，兩架次共約460人已報名額滿，海基會逐一與民眾確認並視需要進行調整，實際人數以起飛前為準。

20日晚，該批首架次類包機20時03分從上海起飛，約21時22分返抵桃園機場後，搭機的一共231位旅客陸續被送往新竹、湖口兩地北部檢疫所，過程中一度傳出有民眾疑似身體不適，搭上救護車離開，但確切情況仍以指揮中心說明為主。

湖北台胞返鄉救援會徐正文也經滯留民眾轉述，曝光檢疫所內部畫面，可見新竹檢疫所似乎是以國軍宿舍改造，使用國軍寢具，另兩地檢疫所環境均相當整潔、舒適，每人有獨立衛浴，飲用水、盥洗用具等日用品一應具全。

▼新竹、湖口等檢疫所內部畫面曝光。

▼學童先前作畫表達想回家的心情。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」