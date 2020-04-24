瑞典第2大城宣布「結束上海34年姐妹市關係」　境內孔子學院全關閉

▲哥特堡一隅。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

瑞典第二大城市哥特堡（Gothenburg）市長約瑟夫森（Axel Josefson）22日表示，考量到近年來雙方的交流很少，決定結束與上海34年的姐妹市關係。瑞典近期與中國關係惡化，上周還關閉最後一所孔子課堂。

約瑟夫森告訴《瑞典公共廣播電台》，過去2、3年以來，哥特堡與上海的交流並不多，「我們認為延長姐妹市的協議並不適合。」哥特堡34年前與上海簽署協議，還於2003年擴大交流範圍，涵蓋文化、經濟、貿易與體育相關的合作；協議於去年底到期。

哥特堡是近幾個月來，與中國切斷姐妹市關係的多個瑞典城市之一。此前，瑞典多個城市都宣布結束與中國不同地區的姐妹市關係。 林雪坪（Linköping）市長威肯（Lars Vikinge）2月曾表示，由於中國大使館直接威脅瑞典政府，有關人員正斷絕與中國所有的政治聯繫。

瑞典上周關閉最後一所孔子課堂，境內所有由中國當局資助的孔子學院等相關機構都已經關閉，成為歐洲第一個關閉境內所有孔子學院的國家。分析人士認為，瑞典關閉孔子學院的這個舉動，標誌著瑞典與中國之間曾經的親密關係正迅速瓦解。

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