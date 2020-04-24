海軍確診個案台南成大打球　14名接觸者全數找到進行居家隔離

▲海軍1名確診個案曾在成大光復校區的籃球場一起打球的14名民眾全部找到，並被要求居家隔離。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

海軍1名確診個案，4月17日下午曾在台南市成功大學光復校區的籃球場打球，曾一起打球的14名民眾，原本還有2人未找到，在警方比對監視影像追查下，剩下2人都找到，1人是成大學生，1人是北部某空軍基地的軍人，2人都被要求居家隔離。

台南市衛生局24日上午指出，針對敦睦軍艦成大校園打籃球人員名單己全數掌握，在成功大學光復校區高場西籃球場地打球的相關人員，經台南市警察局協助，積極檢視監視錄影畫面及尋找接觸者，目前已全數確認人員，匡列同一時段在同一球場運動接觸者，共匡列有14人，其中成大學生11人，民眾1人，個案同袍2人，全部進行居家隔離期間從 4月22日至5月2日0時。

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衛生局已進行衛教並後續追蹤接觸者健康情形，截至目前為止，接觸者健康情形良好，請民眾安心。有關打球相關人士之「民眾」身分，台南市衛生局以個資為由，不願證實其真實身分。



市長黃偉哲提醒市民朋友，近日應勤洗手、外出全程配戴口罩，儘量避免出入擁擠場所。倘市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，請勿恐慌；如果有相關疑似症狀，請撥打06-2880180，將由專人安排就醫。

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