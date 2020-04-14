「貨出不去」扭蛋店苦撐！79坪商辦堆滿紙箱　庫存價值2千萬：看到就睡不著

▲原PO經營扭蛋店，但受疫情影響，庫存堆滿79坪商辦。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至今，或多或少都影響到各行各業。一位經營扭蛋店的男網友就貼文，說他「人進不來、貨出不去，庫存高達兩千萬」，並附上一張倉庫裡庫存的照片。只見原PO的倉庫被紙箱堆滿滿，根本像是忙翻的物流業，讓他直呼「看到就睡不著，睡著了想到也會嚇醒」，想趕快恢復正常生活。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張庫存的照片，文中表示，「你被新冠肺炎影響最大的是什麼？我是人進不來，貨出不去，庫存高達兩千萬，看到就睡不著，睡著了想到也會嚇醒，好希望可以趕快恢復正常的生活喔！」

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▲滿滿的紙箱都是扭蛋庫存，讓原PO直呼睡不著。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO更忍不住在留言處大吐苦水，「15號要付店租，20號要付貨款，30號要付貸款。頭好痛喔」、「整個很不安定，好像要第三次世界大戰一樣。」有網友質疑照片裡的扭蛋不值兩千萬，原PO則回答「照片中當然沒有值兩千萬，旁邊沒拍到的庫存就有了，目前是79坪商辦全部塞滿」，無奈透露「因為東西都是預購的，在半年前沒能知道未來的情況。」

看到貼文後，其他網友也留言，有的直抱怨疫情，有的給建議，也有安慰原PO的人，「這個還好，還能夠放。如果今天樓主是囤食品或是即期品可能會哭死」、「是時候來個巡迴扭蛋車了」、「還好只是庫存、東西還在，我光是什麼都沒辦法做租金人事成本支出一個月就要燒千萬了、營業額0元，目前邁進第三個月」、「開直播直接用賣的，打包售出免接觸，成本價低，夠殺。」

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