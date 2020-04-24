iPhone SE開賣6分鐘千台現貨火速秒殺　iPhone11趁機下殺2萬有找

▲網購業者今（4/24）上午開賣現貨「iPhone SE系列新機」。（圖／翻攝自東森購物網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

iPhone SE系列新機於上週強勢登場，多家電商平台與Apple官方同步相繼開放預購，觀察到128GB規格、紅黑兩色最熱銷，而今（4/24）起開賣現貨後，有網購業者統計不到6分鐘，超過千台現貨火速秒殺，買氣熱絡。搶搭這波換機潮，iPhone 11系列也祭出限時下殺，最省2萬元有找。

平價版iPhone一推出，果然又帶起一波話題熱度與搶購潮，東森購物前一波搶先開放預約登記，並祭出獨家600元折價券、刷卡及支付最高享10%優惠，換算可幫荷包精省2,600元，吸引超過2,000人搶登記，而在正式開賣後，架上現貨10分鐘內銷售一空。根據東森購物統計，iPhone SE熱銷也帶動周邊配件買氣，像是Air Pods 2、Air Pods Pro買氣旺，整體業績成長30%，連同Apple TV也登上熱銷商品之一。

▲東森購物24日上午 08:00起開賣iPhone SE系列新機後，架上現貨在10分鐘內銷售一空。

僅管iPhone SE系列不是旗艦機種，仍有許多人準備入手，根據預購情形，整體來說，最熱門的為128G規格，顏色方面，蝦皮購物、friDay購物皆表示款式以經典不敗的「黑色」最受青睞，PChome 24h購物則以紅色最受市場好評。

隨著正式開賣，為了讓用戶快速入手新機開箱，蝦皮購物主打iPhone SE最高回饋3,900元，台北市部分區域享最快6小時到貨，凡於當日早上9點至中午12點前訂購、下午6點前即可送達，此外，果粉搭配「線上手機回收」指定機種回收最高領30,600元，等於免費帶回兩支iPhone SE，一機換兩機。friDay購物強調首批現貨貨量充足。

PChome 24h購物表示，預約商品將於即日起陸續出貨，iPhone SE系列新機24日開賣銷售動能強勁，現貨於6分鐘內完售，以128G規格、紅白兩色最搶手，與預購狀況有些微差異，預估這一波將帶動整體iPhone手機銷量持續攀升，並刺激AirPods、手機殼、螢幕保護貼等周邊商品銷量成長。

▲網購通路除了主打iPhone SE系列新機，也祭出iPhone 11限時下殺。（圖／翻攝蘋果官網）

搭上iPhone SE系列新機市場熱度，PChome 24h購物也針對iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max三款系列機型推出降價優惠活動，即日起全面降價9折起，再贈手機配件，最多將可現省5,200元。

蝦皮購物同樣推出iPhone 11系列限時下殺活動，原價24,900元的iPhone11（64G）除了享有折扣，刷永豐卡累積分期滿20,000元回饋2,000元，領券再享10%蝦幣回饋，等同用原價的78折即可以19,488元帶回家，現省5,412元。