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特殊字串會使iPhone崩潰！蘋果產品若接獲訊息會當機　小心bug尚未修復

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▲▼「病毒訊息」肆虐蘋果產品。（圖／取自9to5Mac）

▲以義大利國旗及信德語字母組合起來的「病毒訊息」肆虐蘋果產品。（圖／取自9to5Mac）

記者王曉敏／台北報導

蘋果有時候會出現一些令人相當匪夷所思的Bug，日前有網友發現，只要在iPhone或iPad上顯示一段特定的字符，即會使設備完全當機。目前該串字符已在網路上開始流傳，而蘋果尚未修復該Bug。

據科技網站《9to5Mac》報導，這串字符包括一個義大利國旗表情符號（emoji）及信德語（Sindhi language）字母。當iPhone、iPad、Mac或Apple Watch收到帶有這串字符的訊息通知時，設備將會出現無法觸控、輸入等「當機」現象。

目前尚不清楚這串字符是如何開始於網路上蔓延，不過據外媒報導，其最早是出現在通訊軟體Telegram的一個群組裡。隨著網路的擴散，該字符已於Twitter及其他社群平台上掀起一股流行趨勢，對蘋果用戶來說，無疑是另一種「病毒」。

過去幾年來，類似的Bug也曾屢次出現。如2015年的「Effective Power」事件，若用戶透過蘋果設備接收到「effective. Power لُلُصّبُلُلصّبُررً h 冗」的字符時，將會使手機陷入不斷重啟的輪迴中。2018年也曾有消息指出，運行iOS 11的iPhone若接收到一個特定的印度泰盧固語自文字將使手機崩潰且無法重啟。

由於接收端無法控制自己將收到怎樣的訊息，因此這種Bug幾乎沒有有效防範的方法，這意味著無論是誰都可以透過簡訊、即時通訊App及Mail等各種方法來使對方的iPhone、iPad、Mac或Apple Watch崩潰。

《9to5Mac》指出，該錯誤似乎已在iOS 13.4.5 beta版獲得修復，但目前該更新尚未釋出。目前唯一的阻絕方式，就是關閉手機全部的通知，但若不幸仍遭受到字符的攻擊，用戶只要強制關機後開機即可恢復正常。

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