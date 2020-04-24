陸首季電商直播超400萬場　家居用品、健身器材銷量增40%

▲大陸首季電商直播超400萬場 。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

疫情爆發後，四川、江蘇、浙江、湖南等省份多名地方首長化身「網路主播」，透過直播的方式銷售為當地特產。據中國商務部「商務大數據」監測，第一季電商直播超過400萬場，其中，家居用品、廚具、健身器材等受到消費者青睞，銷量比去年同期成長超過40%。

福建省泉州市政府與電商平台拼多多23日簽署戰略合作協議，啓動「海絲精品·好貨不貴」泉州線上產業直播節。《澎湃》新聞報導，泉州此次聯合拼多多將開展縣市長代言帶貨等深度合作，預計新增12萬家泉州企業參與活動，未來一年將帶動泉州地區輕工業消費品訂單金額超過1000億（單位人民幣，以下同）。

此外，商務部發言人高峰23日表示，今年1至3月，全國網絡零售市場規模與去年同期基本持平。「宅經濟」成為市場熱點。商務大數據監測顯示，一季度電商直播超過400萬場。家居用品、廚具、健身器材等受到消費者青睞，銷量同比增長超過40%。

他還提到，由商務部、工業和信息化部、國家郵政局與中國消費者協會共同組織的第二屆「雙品網購節」將於4月28日至5月10日舉行。參與本次活動的電商企業超過百家，活動將依託電商消費大數據，聯動生產加工企業，推出質優價廉產品，引領產業新發展，促進供需「雙升級」。