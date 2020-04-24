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iPhone SE正式開賣啦！　最適合入手新機的族群照過來

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▲▼新iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPhone SE。（圖／翻攝自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

新款 iPhone SE 今（24）日正式開賣，64GB起價14,500元，另外還有128GB和256GB的規格；不過這系列新機皆只配備4.7吋螢幕和1200萬畫素的單鏡頭。

雖然4G即將銜接5G，但目前還不清楚疫情會不會讓5G新機延後發佈，時間上來說有些尷尬，然而相當實惠的中階機價格也讓人躍躍欲試。那麼 SE 新機究竟適合哪些族群入手呢？

有預算考量的果粉

這次 SE 上架後，iPhone 8 甚至直接從蘋果官網被撤除，顯示 SE 的cp值已然較外觀幾乎相同的 iPhone 8 高出許多，不但搭載目前蘋果最高階的A13晶片，價格卻比 iPhone 8 還要便宜，且具備Touch ID和其它iOS最新的功能。因此對還在使用 iPhone 8 或是更舊機款的果粉們來說，會是一個最佳的換機時機。

適合買給長輩或小孩

iOS其實是相當容易上手的系統，若你原本就有想買一支來孝敬長輩，或剛好打算買一支便宜的手機給小朋友，SE 是不是省錢又剛好呢？

此外，蘋果有「家庭共享」功能，若藉這個機會將家人的手機都換成 iPhone，也可以與成員間分享彼此購買的App。

▲▼iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone SE。（圖／記者邱倢芯攝）

視手機為一般生活用品的人

有些人是只在乎手機用來與人聯繫，或具備基本的照相功能的實用派，對於其他附加的規格並沒有太高的要求。iPhone SE 除了大小的抓握及較令人習慣的外型設計，重點其實是在價格便宜的基準下，卻具備了A13的高階晶片，使手機在整體運作上更加順暢。

若身為實用派的你，最近剛好在懊惱手機退化而讓你浪費更多時間，這支新款 SE 絕對可以撐很久。

考慮從Android跳槽Apple的人

到目前為止，今年 Android 並沒有推出什麼令人印象深刻的新機，若你是長期的 Android 用戶，卻又默默覬覦了 Apple 許久，這款 SE 絕對是目前最適合用來入門的首選了。


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