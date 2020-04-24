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iPhone SE黑白雙色最受歡迎　電信、經銷商都說128GB最熱銷

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▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

▲根據多家通路統計，iPhone SE黑色與白色最搶手，128GB最受果粉歡迎。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

Apple新iPhone SE今（24）日開賣，根據五大電信與經銷商統計，這次無論是預購還是開賣首日，都是黑白雙色銷量最佳，而最受果粉喜愛的容量則為128GB。

中華電信指出，iPhone SE市場反應熱烈，上午8點中華電信網路門市開賣後，網站流量較平日成長近3倍；依中華電信服務據點及網路門市最新銷售資料統計，容量以128GB銷售佔7成最為搶手；顏色則以黑色最受果粉愛戴，佔比達5成5，其次為白色，佔3成5。

台灣大則表示，截至中午爲止，首波預購銷售數量已超過8成，其中，電商銷售數以128G最夯，約佔7成；顏色部分黑色則佔5成，白色佔3成。由於疫情影響，加上開賣日天氣濕冷，許多民眾改在網路購機，不過，仍有熱情果粉，今早在門市11點開始營業時搶頭香，直接選購128GB的黑色空機。

根據遠傳電信觀察，官網與門市的首日申辦情形，有超過5成的消費者選購容量128G機型，顏色以黑色與白色最受歡迎，各佔5成與3成；並以搭配999元資費為大宗，佔比高達7成，顯示享有上網吃到飽不降速、網內互打免費的「雙飽」優惠。

另外遠傳也注意到，紅色iPhone SE 128G和256G，也已於開賣前在遠傳官網預約一空，顯示破天荒超平價的iPhone SE，配合母親節送禮需求，對果粉具有高度吸引力。

▼遠傳電信注意到，有可能因為母親節快到了，紅色iPhone SE買氣也很旺。（圖／記者張一中攝）

▲▼ iPhone SE 開賣 。（圖／記者張一中攝）

亞太電信指出，亞太數位門市於今日早上8點正式開賣iPhone SE，網站流量較平日增長近50%，短短3小時，數位門市截至11點前，已售出超過5成，其中以搭配低資費、不到萬元即可入手的白色64GB規格容量最受歡迎。

而根據台灣之星統計，在預購期間，將近5成消費者選擇白色，容量則以64GB最為熱銷，占整體預購申辦6成。

台灣之星也注意到，iPhone SE所帶動的資費申辦量達去年iPhone 11預購的4倍；另外，台灣之星也觀察到這一波換機熱潮中，續約用戶近半數原本即為iPhone使用者，而之中更有超過65%使用iPhone 7或此前的系列機款，可見新款iPhone SE的價位即便在市場消費力普遍遭受新冠肺炎的波及下，仍對價格敏感型消費者具備強烈的升級吸引力。

而在經銷商方面，德誼數位表示，從先前的預約購機活動就發現，黑色128GB的iPhone SE最受歡迎；不過在開賣首日，有許多消費者進門市把玩手機後，紅色款的iPhone SE的詢問度也相當高。

另外，雖然先前有人認為iPhone SE的訂價便宜，且搭載Home鍵，大概僅能吸引iPhone 7或更久遠型號的用戶換購；不過德誼數位注意到，在開賣首日，仍有原本拿iPhone X與iPhone XS的消費者前來換購，因為他們仍鍾愛Home鍵帶來的方便性。

至於STUDIO A方面，也是黑白雙色最熱銷，兩個顏色各佔銷量4成，其中又以128GB最搶手。

►新iPhone SE白色64GB好搶手　亞太、台星官網買氣占比超過5成！

►iPhone SE黑色在中華電賣最好！128GB佔銷量7成　網路門市流量暴增3倍

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