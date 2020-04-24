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台美防疫物資「交易說」？　國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

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▲▼吳釗燮貼出要捐給疫情重災地區的口罩裝箱照片。（圖／翻攝自外交部推特）

▲台美日前簽訂防疫夥伴關係聯合聲明，台灣捐贈口罩給美國。（圖／翻攝自外交部推特）

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎疫情影響，世界各國的口罩供不應求，而台灣日前與美國簽訂防疫夥伴關係聯合聲明，不過防疫物資「交換」一事，外傳其實是「交易」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲24日在臉書直批，「外交部連陳時中也敢騙」，搞外交辭令這一套，不僅把國人呼攏得團團轉，連外交部長陳時中也受騙上當。

黃子哲說，日前簽訂的台美防疫合作聲明，外交部長吳釗燮在記者會上宣布，台灣將提供給美方每周10萬片口罩，而美國則為台灣「保留」30萬件防護衣原料，民眾以及媒體幾乎都認知台美雙方是「交換」防疫物資，而且還是換來防護衣，因此多少也能釋懷，連陳時中都覺得划算，還點出10萬片口罩相較30萬件防護衣的價格，其實相差甚遠。

黃子哲指出，直到一個月後，吳釗燮才吐實說，那是「交易」不是「交換」，換言之，台灣是「捐」口罩給美國，但美國則是「賣」防護衣原料給台灣。他表示，口罩是戰略物資，政府不僅強制徵用，還用公帑投入生產。所以口罩怎麼用，人民當然有知的權利。防護衣原料也很珍貴，美國願意保留給台灣，我們花錢買也不是不行，外交部就大方誠實地說出來就好。

黃子哲認為，或許是要減少阻力與障礙，外交部選擇用話術來隱瞞事實、甚至誤導民眾，這種低劣的手法，著實令人厭惡，反而徒增社會負面觀感。不過，他舉例，外交部荒腔走板不只一樁，明知越南已經頻頻對其他國家捐贈口罩，可見未必真的有急需，但我們還大方捐給越南30萬片口罩，如果這不是凱子，什麼才是凱子。

不過，外交部日前也還原過程，本來這批防護衣希望在台灣加工生產，但是這牽涉到認證、法律跟技術轉移的問題，進而會導致時間拖延；因此，最後決定交給柬埔寨的台商來生產，包含原料和加班、生產費用，每件約100多元新台幣。

外交部說明，事實上疾管署早在2月下旬就已向杜邦接洽「購買防護衣」，不過杜邦的防護衣原料被全球搶購，2月初接洽時，杜邦表示4月底才能給料，5月才能陸續製作完成進口台灣。在3月18日的聯合防疫聲明中，是美方協助確保我方需要的防疫物資在全球搶料的情況下可以提早供應我方需求。

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