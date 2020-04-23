王欣儀爭取教師天天有口罩　教育局於一週內訂出發放辦法

▲王欣儀替教師爭取天天有口罩。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

先前曾傳出家長都買不到小孩口罩，因此建議中央政府改由學校發放口罩。對此，台北市議員王欣儀日前質詢時指出，衛福部於2月開學前配發緊急備用口罩給各學校後，後續每週仍持續發放，但因缺乏明確發放辦法，結果囤積一堆口罩，王欣儀建議在扣除緊急備用數及防疫指定的對象後，統一由學校先發放給教職員工，讓他們能天天有口罩，，教育局長曾燦金也同意，將於一週內研議出發放辦法。



王欣儀質疑，截至4月14日為止，衛福部配發給教育局暨北市學校口罩總數共近293萬片，卻有高達約243萬片口罩仍堆在學校裡，沒有有效運用。對比民眾天天為排隊買口罩煩惱，根本是資源的浪費！曾燦金局長也坦承，目前確實僅發放約17%。



王欣儀表示，教師授課需長時間與學生接觸，且有跑班上課情形，此外職員工因處理校務，也接觸多元，考量上班時間無法至藥局買口罩的狀況下，既然學校有充足的口罩，理應在扣除緊急備用數及防疫指定的對象後，統一由學校先發放給教職員工，讓他們能天天有口罩，不用再煩心。





王欣儀指出，4月9日教育局曾發函給學校「為落實校園防疫，即日起進入校園者皆需佩戴口罩，並請在預控緊急備用口罩數量外，發放口罩予學生及教職員工！」公文中列出「得」發放對象，卻又強調「並不限定」，也無告知如何計算緊急備用口罩數量，完全無具體發放辦法，一紙公文有寫等於沒寫。



王欣儀進一步分析，以大安區仁愛國小為例，教師數為174人、職員及工友數19人，學生數2,430人，合計2,623人；近一個月，每週可分配到的口罩數量從1,850~2,750片不等，若要每天發放給師生尚不足夠，但若發給全校193名教職員工每日一片，卻絕對綽綽有餘！剩餘的口罩則應視每週衛福部所提供的數量，再統一發放給學生使用。



曾燦金局長認同表示，會於一週內研議出發放辦法，在扣除5%~10%做為緊急備用預留量及少數依規定必須發放的對象外，其餘口罩將明訂辦法發放給學校師生。