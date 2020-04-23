王令麟體恤醫護！憑證上網登錄4步驟　自然美醫美級保養品呵護您

▲東森集團總裁王令麟（右3）向醫護人員致敬，提供一萬瓶市價3000元的東森自然美醫美級保養品，只要憑相關工作證件上網登錄就可獲得。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳珊珊／採訪報導

默默守護台灣的醫護人員因為長期戴N95口罩，深深壓痕烙印在臉龐，讓人看了相當不捨，為了向「台灣隊長」醫護警消及疫苗研發團隊致敬，東森集團總裁王令麟免費提供一萬瓶市價超過3000萬元的東森自然美保養品，只要憑相關工作證件上網登錄就可獲得，至今有近萬名防疫英雄收到暖心的禮物。

東森集團從3月13號發起對全台醫護人員的捐贈行動，贈品包含保健食品和東森自然美護膚保養品，東森集團副總裁廖尚文表示，「我們希望透過這樣的舉動，讓站在第一線的護理人員，透過保健食品能夠強壯身體，透過東森自然美的產品，能夠讓他的肌膚維持好的狀況」。

▲東森集團體恤第一線的醫護人員，提供通路最暢銷、醫美級的「東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳」。（圖／記者湯興漢攝）

東森自然美生技中心廠長張明峯表示，「醫護人員由於長時間戴著口罩，臉部肌膚變得容易乾癢 、脫皮或泛紅，東森自然美呵護疼愛所有醫護人員的肌膚，在辛苦工作之餘，也能收到讓肌膚保持最佳狀況的優質MIT保養產品『東森自然美瑞昇超逆齡賦活膠囊』，就算素顏戴口罩，也能散發美麗好氣色」。

▲醫護人員只要上網完成活動步驟，即可獲得東森自然美保養品。（圖／東森自然美提供）

每份暖心禮物都寫上加油打氣的字條，現在只要上「東森購樂趣」粉專按讚，在活動文下方留言「防疫人員加油」，接著到文章連結填妥表單，並私訊小編上傳工作證，即可獲得「東森自然美－瑞昇深層保濕舒敏精華乳」30g 1瓶，讓東森來守護你的口罩肌，幫醫護人員加油打氣。

►►點我前往「東森購樂趣」粉專