▲ 朱銘美術館防疫不防藝，預約逛園區贈客製化「太極造型姓名書籤」。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

防疫也可以很文藝，朱銘美術館即日起至6月30日，只要在來館7天前事先上網登記預約，到館參觀時便可獲贈專屬於你的「太極造型姓名書籤」。朱銘美術館為全台最大戶外美術館，2萬4000坪的園區80%都是戶外空間，5月起更將開放園區草地，歡迎民眾天晴時在綠油油青草地上打滾、活動，大口呼吸清新自然的新鮮空氣。

朱銘美術館表示，疫情期間園區室內展館暫不開放，為了讓遊客未來仍有機會欣賞室內精彩展覽與作品，這段期間來館購買一張門票即加送一張免費參觀券（免費參觀券有效至2020年12月31日），下次入館使用，跟大家預約將來健康平安再相聚。

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▲ 朱銘美術館即日起至6月30日，7天前預約逛園區，可獲贈專屬「太極造型姓名書籤」。

受到疫情的衝擊，朱銘美術館的營運正面臨前所未有的嚴峻挑戰，感謝每一位來館的民眾，給予美術館繼續往前走的力量，美術館也致力保護每個人的健康，配合指揮中心指引與新北市府政策，徹底執行各式防疫措施，入館遊客請配戴口罩、配合測量額溫、完成實名制登記，並保持安全社交距離。美術館遊客接駁車及定時導覽也均「暫停服務」。

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「美麗最大的祕密」

▲ 朱銘美術館「太極造型姓名書籤」。