　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇，坐趟捷運全蒐集。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲母親節即將來臨，捷運廣告已經幫你整理好送禮清單。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

母親節即將來臨，你的愛的禮物準備好了嗎，捷運廣告已經幫你整理好送禮清單，想表達對媽媽老婆永恆的愛，送上I-PRIMO鑽戒，就能把愛永久保存在手中，想讓她們化身女神，送上ALLIE防曬水凝乳，就能一秒擁有燦爛光澤肌，想聰明消費的話，就不能錯過最低71折的ORBIS。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲想表達對媽媽老婆永恆的愛，送上I-PRIMO鑽戒，就能把愛永久保存在手中。

在康是美購買俏樂斯產品，就可以參加抽獎，人人有獎，還有機會把現在最夯的任天堂Switch電力加強版以及健身環給帶回家，吸引不少消費者前來購買，民眾表示，「最近網路上有推薦幼美肌這個商品，對肉芽這個問題也蠻有效，所以想買給媽媽用用看，另外現在動物森友會真的很紅，所以如果抽到的話，真的就是買了商品又抽到禮物，很省荷包」。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼民眾表示，「買俏樂斯產品還有機會抽中Switch，很省荷包」。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

送禮不僅送感謝也送貼心，幫媽媽換張席夢思的優質好床，天天好眠之外也能增加免疫力，老協珍的新品「熬雞精暖薑口味」暖心又暖胃，常滑手機平板覺得眼睛疲勞嗎，就用參天製藥維生素眼藥水揮別模糊人生，想跟姐姐謝金燕一樣身材火辣動人，早上來一杯未來美超能奶昔，不用動就能擁有窈窕曲線，而每天來一錠挺立關鍵迷你錠，90天提升靈活度超有感，想補充更多保健品，到台酒購物網任選三件75折超划算。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲想跟姐姐謝金燕一樣身材火辣動人，早上來一杯未來美超能奶昔，不用動就能擁有窈窕曲線。

防疫期間宅在家，怎麼能少了手遊呢，台灣玩家期待已久的MMORPG手遊《劍靈：革命》驚喜推出「勢力戰」，讓玩家們耳目一新，玩家興奮表示，「我真的超興奮，因為我們那時候玩劍靈，玩到後來真的變得越來越少人玩，團戰都找不到人，現在手遊出來以後我覺得超棒的，這一次預約我還發現一件事，就是它有幸運轉轉盤，裡面竟然可以抽勞力士還有Omega，甚至還有10萬塊現金可以抽，我覺得遊戲公司做到這樣真的超棒的」。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼玩家興奮表示，「以前玩劍靈玩到後來變得越來越少人玩，團戰都找不到人，現在手遊出來以後我覺得超棒的」。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

喜愛三國的朋友們，就不能錯過超人氣手遊《終極之三國》，就連情歌天王吳克群也化身戰神叱咤亂世，肚子餓了拿起手機叫foodpanda，輸入STAYHOME享優惠，現在有無接觸服務更加安心，母親節送禮好選擇，坐一趟捷運就能輕鬆搜集，選出最適合的禮物，征服媽媽老婆的心！

▼母親節送禮好選擇，坐一趟捷運就能輕鬆搜集。

▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇  坐趟捷運全蒐集。（圖／記者謝婷婷攝）

ET快訊
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

好康看這！歲末週年慶優惠 捷運燈箱貼心整理

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

5月孝親月！飯店推母親節優惠　住一晚1500有找、用餐免費住星級飯店

統一時代百貨母親節滿2千送250　單筆消費滿千「星巴克買一送一」

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

征服媽媽的心！母親節送禮好選擇　坐趟捷運全蒐集

《美少女戰士》快閃店空降夢時代！網曝「跟母親節檔期一起買」衝滿額更EZ

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

【廣編】許太太看過來！　許光漢帥氣學生裝扮為舒跑代言

新冠肺炎ING...「非洲馬瘟」800KM外爆發！　大陸官方緊急監測

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

「藥吃完了！」蘆洲狂女捷運猛揮菜刀　乘客嚇壞急倒退憂鄭捷重演

只會台語！聯絡簿被老師寫滿⋯孫翠鳳女兒「都聽不懂」

超邪惡「芋泥壽司」！台中高CP值日料　厚切生魚片嫰滑鮮美

新iPhone SE白色64GB最受歡迎　電信數位門市五成以上用戶搶購

「口罩SIZE神符合」她激推療癒盒　一票人+1好用...曝少放一樣恐毀了

好酒沉甕底！亞太電信祭198元超低資費　輕鬆入手iPhone SE

民眾黨：紓困2.0砸2.7億補貼商家卻忽視弱勢租屋族

唐鳳「口罩3.0再升級」：期數週一為起始、取貨同時可續訂

消費熱門新聞

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超萌miffy來了！限量面紙盒、3用床上桌必收

「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

街頭盲測　這「咖」味如大師手沖

家樂福防疫新規！即日起進賣場強制戴口罩

兼顧家計拚店長！巧手收服王令麟

美戰快閃店空降夢時代！網曝這樣衝滿額更EZ

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

更多熱門

相關新聞

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

隨時序進入4月底，百貨通路紛紛進入母親節第二波檔期，因新冠肺炎疫情影響，3、4月逛街人潮持續下滑，導致通路紛紛在母親節「加碼」催客，SOGO台北店3館，包括化妝品、小家電、服飾女鞋均推滿千送百回饋，以往僅首6日，今年加碼到全檔期13天全有，另還推「防疫戰備車」，價值3,846元的商品只要2,000元就可買到。

台日熱銷染髮霜讓媽媽立馬變年輕

台日熱銷染髮霜讓媽媽立馬變年輕

夢幻系生乳捲來襲！粉紅慕斯尬覆盆莓凍太欠吃

夢幻系生乳捲來襲！粉紅慕斯尬覆盆莓凍太欠吃

【廣編】母親節禮盒超吸睛！　老協珍聯名IG人氣打卡店

【廣編】母親節禮盒超吸睛！　老協珍聯名IG人氣打卡店

LANCOME推出免費「法式包裝服務」

LANCOME推出免費「法式包裝服務」

關鍵字：

北捷捷運捷運燈箱低頭族母親節手遊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面