▲征服媽媽的心！母親節送禮好選擇，坐趟捷運全蒐集。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲母親節即將來臨，捷運廣告已經幫你整理好送禮清單。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

母親節即將來臨，你的愛的禮物準備好了嗎，捷運廣告已經幫你整理好送禮清單，想表達對媽媽老婆永恆的愛，送上I-PRIMO鑽戒，就能把愛永久保存在手中，想讓她們化身女神，送上ALLIE防曬水凝乳，就能一秒擁有燦爛光澤肌，想聰明消費的話，就不能錯過最低71折的ORBIS。

▲想表達對媽媽老婆永恆的愛，送上I-PRIMO鑽戒，就能把愛永久保存在手中。

在康是美購買俏樂斯產品，就可以參加抽獎，人人有獎，還有機會把現在最夯的任天堂Switch電力加強版以及健身環給帶回家，吸引不少消費者前來購買，民眾表示，「最近網路上有推薦幼美肌這個商品，對肉芽這個問題也蠻有效，所以想買給媽媽用用看，另外現在動物森友會真的很紅，所以如果抽到的話，真的就是買了商品又抽到禮物，很省荷包」。

▲▼民眾表示，「買俏樂斯產品還有機會抽中Switch，很省荷包」。

送禮不僅送感謝也送貼心，幫媽媽換張席夢思的優質好床，天天好眠之外也能增加免疫力，老協珍的新品「熬雞精暖薑口味」暖心又暖胃，常滑手機平板覺得眼睛疲勞嗎，就用參天製藥維生素眼藥水揮別模糊人生，想跟姐姐謝金燕一樣身材火辣動人，早上來一杯未來美超能奶昔，不用動就能擁有窈窕曲線，而每天來一錠挺立關鍵迷你錠，90天提升靈活度超有感，想補充更多保健品，到台酒購物網任選三件75折超划算。

▲想跟姐姐謝金燕一樣身材火辣動人，早上來一杯未來美超能奶昔，不用動就能擁有窈窕曲線。

防疫期間宅在家，怎麼能少了手遊呢，台灣玩家期待已久的MMORPG手遊《劍靈：革命》驚喜推出「勢力戰」，讓玩家們耳目一新，玩家興奮表示，「我真的超興奮，因為我們那時候玩劍靈，玩到後來真的變得越來越少人玩，團戰都找不到人，現在手遊出來以後我覺得超棒的，這一次預約我還發現一件事，就是它有幸運轉轉盤，裡面竟然可以抽勞力士還有Omega，甚至還有10萬塊現金可以抽，我覺得遊戲公司做到這樣真的超棒的」。

▲▼玩家興奮表示，「以前玩劍靈玩到後來變得越來越少人玩，團戰都找不到人，現在手遊出來以後我覺得超棒的」。

喜愛三國的朋友們，就不能錯過超人氣手遊《終極之三國》，就連情歌天王吳克群也化身戰神叱咤亂世，肚子餓了拿起手機叫foodpanda，輸入STAYHOME享優惠，現在有無接觸服務更加安心，母親節送禮好選擇，坐一趟捷運就能輕鬆搜集，選出最適合的禮物，征服媽媽老婆的心！

▼母親節送禮好選擇，坐一趟捷運就能輕鬆搜集。