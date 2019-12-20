新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

▲捷運廣告進入多屏時代，多元化的呈現方式，讓廣告質感大躍進，吸睛指數百分百，成功吸引民眾目光。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

放假好無聊，想拍張有趣照片，上傳社群平台嗎？與三五好友相約，走進捷運忠孝復興站就對了！統一麥香出招，打造趣味十足的拍照看板，讓你輕鬆拍出創意梗照。ASUS電腦也再升級，全新美麗雙螢幕，讓你創意無界限。

走在捷運站，被唯美細緻的遊戲畫面吸住目光，《諸神學院Smash》擁有豐富多樣的挑戰與模式，不管你是初學者或是資深卡牌玩家，都能在神話冒險世界中輕鬆稱霸。

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▲《諸神學院Smash》為了達到更強烈的宣傳，選擇在捷運刊登新視頻廣告。（圖／記者謝婷婷攝）

諸神學院廣告代理商總經理江緯倫說：「這一款《諸神學院Smash》在畫風上非常日系，所以我們希望可以有更多的內容呈現給對於這款遊戲還不認識的遊戲玩家，因此我們選擇這一塊新視頻，來展現更多動畫的內容，達到更強烈的宣傳」。

來到捷運台北小巨蛋站，大氣勢巨幅影音呈現眼前，強力攻佔所有人目光，性感女神「李毓芬」以甜美形象，陪伴玩家一起漫遊《美人剎》世界。來到小巨蛋聽演唱會，音樂愛好者絕對不可缺少LINE MUSIC！

▲捷運台北小巨蛋站，大氣勢巨幅影音呈現眼前，強力攻佔所有人目光。（圖／記者謝婷婷攝）

LINE內容事業部副總張景雯表示，「LINE MUSIC其實不只是一個音樂串流的服務，使用者甚至可以分享音樂，就像分享貼圖一樣，非常方便，所以我們希望能夠用一個比較顯眼、比較科技感的視頻來做宣傳，這也跟我們LINE的創新精神結合度非常高，所以我們首次就嘗試用大屏幕的宣傳方式」。

▲▼LINE MUSIC選擇以顯眼、科技感的大屏幕做宣傳，成功吸引民眾注意。（圖／記者謝婷婷攝）

張景雯說：「LINE非常希望能夠宣揚在地文化，所以這一次也特別跟風潮音樂，還有屏東縣泰武國小的古謠傳唱，我們跟他們合作一個非常有愛的LINE來電答鈴鈴聲，從12月20日開始，全台灣LINE的用戶，都可以把這首非常有愛的《祝你耶誕快樂》設成自己的來電答鈴」。

年底聚會大爆滿，還不知道怎麼穿搭嗎？跟著男神吳尊的腳步準沒錯，或是交給「魔法衣櫥」幫你量身打造，搖身一變，成為最耀眼的焦點。在外奔波一整天，害怕把髒污都帶回家了嗎？捷運站內影音告訴你，交給易洗樂抗菌防蟎洗衣精就不用擔心。

▲▼新視頻廣告讓民眾在搭捷運時，享受全新視覺饗宴。（圖／記者謝婷婷攝）

轉眼間即將進入一年尾聲，最令人期待的聖誕節也來了！人氣爆棚的「華泰名品城」聖誕村，讓你好買、好玩、好吃又好拍，行頭配備買齊了，來台必買、出國必帶的新東陽產品也不可少。辛苦了一年，想好怎麼愛自己了嗎？交給格威，一鍵提供純淨好水，也帶給全家人新鮮空氣，或是使用德國小甘菊護唇膏、護手霜，好好愛護自己，在歲末告白、求婚不NG！

▲捷運廣告多元化的呈現方式，讓廣告質感大躍進。（圖／記者謝婷婷攝）

想要擁有好睡眠、好代謝嗎？走一趟捷運市政府站的手扶梯，亞洲第一美的克拉拉，就會告訴你答案！捷運廣告進入多屏時代，多元化的呈現方式，讓廣告質感大躍進，吸睛指數百分百，成功吸引民眾目光。在搭捷運時，別忘了停下腳步，好好享受一下，全新的視覺饗宴。