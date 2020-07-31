捷運民生汐止線二期環評過了！地下路段設6站　北市府明年拚細部設計

▲捷運民生汐止線。（圖／翻攝台北市政府捷運工程局 ）

記者崔至雲／台北報導

環保署今（31日）審查台北都會區大眾捷運系統民生汐止線第二期路線環境 影響說明書。環評委員會中要求開發單位台北市政府捷運工程站體部分必須採通風口如採側吹式，應於垂直面裝置百葉，避免影響行人等細項，最後決議通過。

開發場所位於台北市大同區、中山區、 松山區及內湖區等，路線起自民生西路底大稻埕碼頭東側，沿民生西路、民生東路往東穿越基隆河，至新湖一 路、民善街路口止，路線長約 6.865 公里，均為地下路段， 車站6座。此案爭議超過10年，更曾被台北市長柯文哲稱是「盲腸線」。

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不過環委憂心該開發會衝擊周邊住家和行人，開發單位提出在剩餘土石方運送車輛進出路線規劃使用距離工區最近之道路作為主要動線，運輸時間避開尖峰時段及鄰近學校之上下學時間確保學生安全；已預防及減輕可能影響，經評估已達到環境保護之目的。綜上，環委最後認為本案開發未使當地環境顯著逾越環境品質標準或超過當地環境涵容能力。而經評估對當地眾多居民之遷移、權益或少數民族之傳統生活方式無顯著不利之影響。

經討論環委最後要求，樹木補植請以補植喬木樹苗方式辦理，並應於施工前再確認計畫車站站體開挖範圍之252株木本植物是否屬台北市受保護樹木。就本計畫路線位於高土壤液化潛勢區，強化建物保護沉陷控制警戒值及行動值之規範與緊急狀況應變處理作業。

另外，通過決議提到，評估於捷運沿線通風換氣設施以調整管道設計或座落位置或增設空氣污染防制設備等方式，以符合通風口24小時值之PM2.5小於等於35μg/m3。通風口如採側吹式，應於垂直面裝置百葉，百葉開口之下緣距鄰接地面高度至少3m，排氣方向不得往下，以避免影響行人。通風百葉之淨開口面積應與通風井斷面積約略相等。台北市府對此表示，希望明年能通過綜合規畫和細部設計。

