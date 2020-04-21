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統一時代百貨母親節滿2千送250　單筆消費滿千「星巴克買一送一」

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▲統一iSharing。（圖／統一時代百貨提供）

▲統一時代百貨母親節主打信義區最低門檻滿千送百，此為去年iSharing活動時百貨外觀。（圖／統一時代百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

主打女性族群與上班小資族的統一時代百貨，母親節檔期從4／23起正式開跑，推出化妝品、內睡衣消費滿2,000元送250元抵用券，門檻是信義區最低，回饋率也最高，另針對指定業種累計消費滿5,000元送300元抵用券，再祭出全館單筆消費滿1,000元，可享星巴克買一送一。

統一時代百貨台北店母親節「Love mom」活動將於4／23開跑，首四日從4／23至4／26期間，加碼滿千送百回饋，化妝品、內睡衣消費滿2,000元送250元抵用券；指定業種累計消費滿5,000元送300元抵用券。全檔期4／23至5／10期間，家居、家電用品整檔消費滿10,000元送1,000元抵用券，讓民眾挑選居家防護禮品送給媽咪還能省荷包。

首四日除滿千送百優惠，針對會員的麗莎和卡斯柏獨家聯名卡友禮也登場，持會員卡單筆消費滿800元，並扣除點數8點，即可兌換實用的珪藻土地墊。

▲統一時代百貨母親節優惠贈品。（圖／統一時代百貨提供）▲統一時代百貨母親節優惠贈品。（圖／統一時代百貨提供）

另針對母親節大餐，因應肺炎疫情，統一時代百貨台北店針對此消費趨勢，以及預期母親節在家聚餐的比例將大幅提升，把館內與美食外送foodpanda平台合作的餐飲品牌，由原本的16家全面增加至43家，並推出5／10前每筆外送訂單消費滿199元，可現折40元優惠。

▲統一時代百貨母親節優惠贈品。（圖／統一時代百貨提供）

▲NARA Thai Cuisine金錢蝦餅，售價350元。（圖／統一時代百貨提供）

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