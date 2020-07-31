老公打手遊「帳單飆破1萬5」她氣炸！　專業玩家開噴：課長至少要6位數

▲專業玩家打手遊都會課金。（圖／記者吳奕靖攝，示意圖非本文當事人。）



記者黃可昀／綜合報導

無論年紀、性別，不少人對於手機遊戲都有股狂熱，甚至願意花大把鈔票買角色或解鎖技能。一名女網友表示，日前收到另一半電子帳單，一打開卻怒火大爆發，想不到一個月電話費竟然高達1萬5259元，「根本小課長了吧…」。

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▲原PO老公單月花了1.5萬打手遊。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，老公的手機網路是吃到飽，平常幾乎都用來打遊戲，偶爾會課點金，但她這個月收到帳單卻氣炸，「欸我真的不懂這樣只是課金而已嗎？」打手遊竟然一個月就要花掉1.5萬元，簡直可以再買半支新手機，「打0204都沒有這麼多吧！」

網友指出，1.5萬在課金界只能稱作「基本儲值」，頂多就是基層員工的概念，完全和課長沾不上邊，「15000....連根毛都比不上我說真的，在課長的世界幾乎都是十萬起的甚至百萬起」、「課長要6位數吧」、「這個不是小課長⋯可能作業員等級」、「之前玩守護永恆的愛，我媽以為我在吸毒。」

底下留言還有不少專業玩家分享自身經驗，「玩天堂M時我們服的為了紫變身，花了360幾萬…後來還上新聞版面」、「我們公會會長一個月都花50萬以上」、「這樣算無課吧！ 我花30幾萬有些還是打不贏」、「這金額不多，我之前一個朋友會計就跟老闆說，老闆你這個月信用卡怎麼多20幾萬，老闆說打遊戲花了哈哈哈。」

▼真正的課長現身。（圖／翻攝自爆怨公社）

