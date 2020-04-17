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台南鹽水區公所整修！身障女職員被迫走不平路　向主管反應竟遭嗆「去檢舉」！

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▲黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃小姐的母親吳小姐患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一位黃姓小姐在臉書PO文抱怨，指台南市鹽水區公所目前正在整修，封閉身障通道，黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲「妳可以去檢舉啊」！令吳女內心感到受傷。

▲黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃小姐說，母親吳女憤而在4月14日寫信至市長信箱反映，至今尚未收到市長信箱回覆。黃小姐表示，母親在4、5歲時發燒感染小兒麻痺病毒而罹患小兒麻痺症，後來苦讀考上公務員，從基層一路辛苦打拼，升任鹽水區圖書館館長，任職館長10多年，但突在5、6年前被調去鹽水區公所行政課。

黃小姐說，自從媽媽調去鹽水區公所，「主管就開始百般刁難」，這次區公所整修，明知小兒麻痺的媽媽行動不便，在家裡平坦的地面也偶而會跌倒，媽媽被迫走崎嶇不平、尚在整修中的樓梯。

▲黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃小姐表示，她媽媽兩周前就向魏姓課長反映，魏姓課長完全不理會，甚至還嗆聲「妳可以去檢舉啊」！黃小姐憤而在臉書社團PO文：「這是我媽媽，她是小兒麻痹患者，靠著自己努力考上公家機關，現任職鹽水區公所，本想政府會保障她，但是鹽水區公所現在正在整修，前門大門沒有手扶梯，身障步道封閉中，竟要她上下班走這種石子路，我媽媽在家走平地都會不穩摔倒，何況是這種路，跟主管反應兩週非但沒有獲得良好的處理，反被嗆聲你可以去檢舉啊！我媽媽有年紀了，不小心跌倒重傷的是家人的心。黃市長，偏鄉地區人民的心聲你聽得到嗎」？市長信箱14日已經寄出了，原本提到的課長，媽媽怕害到別人，所以做夢都夢到秋後算帳了。

▲黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許多網友質疑為什麼黃小姐的媽媽不走前門走後門，黃小則指出，因為前門比較寬，跌倒沒有東西可以扶，一定從上往下摔，後門還有圍籬，媽媽若跌倒可以扶，不至於摔下來，現在後門連圍籬都拆了，反應過後沒改善，媽媽已經請假在家了。

▲黃小姐的母親吳小姐在是鹽水區公所職員，吳女患有小兒麻痺行動不便，每天上下班被迫走崎嶇不平整修中的樓梯，吳女向主管反映，竟遭對方嗆聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區區長呂煌男獲悉此事後表示，經了解，魏姓課長的確說了較「不好聽」的話，已當場對魏姓課長告誡不得再犯，也要求區公所人員，對身障人士需有同理心，要能體諒身障人士的諸多不便；呂煌男說，他已致電給吳小姐說明，並獲得吳小姐原諒。

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