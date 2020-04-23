蘇貞昌奉總統命！指示羅秉成：協助國防部「找出敦睦艦隊案真相」





▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔣婕妤／台北報導

敦睦艦隊累計28例確診案例，引發社會關注。行政院長蘇貞昌23日在院會中奉總統之命，指示政委羅秉成，協助國防部找出真相，告訴社會大眾。

行政院發言人Kolas Yotaka 23日院會後記者會轉述，蘇貞昌在院會中聽完衛福部報告後裁示，正如國防部日前召開的記者會，對於這次出航的缺失，應該亡羊補牢、痛定思痛，奉總統之命指示羅秉成積極協助國防部，一定要協助找出所有可能的真相，告訴社會大眾。

蘇貞昌強調，特別請羅政委一定要儘快就這一件事情，防疫的工作在艦艇上應該是如何事前的規範、作業，在整個航程上的要求、回報，在和整個基地艦指部如何通聯管制、回國後如何下船、出港等等的作業，「任何每一個細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，我們痛定思痛、亡羊補牢。」

蘇貞昌說，相信這不但是國人的期待，也是國軍一向讓國人肯定的地方，難免在演訓過程中，對於防疫作為沒有碰過或其他情況不到位之處，一定藉這一次整個查核清楚，並且立刻補位、立刻做好，國人也才能安心，官兵也才能安全，而且也是應該做的事，特別希望國防部整個完全配合，讓整個作業不要再有任何破口。