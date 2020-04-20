呼吸器、防護衣是否足夠？　衛福部回應了！





▲衛福部次長何啟功針對呼吸器、防護衣進行回應。（圖／翻攝YouTube／行政院開麥啦-2）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌指定政務委員龔明鑫擔任「紓困陳時中」，每日出面回應最新紓困狀況。政委龔明鑫20日下午3時30分和經濟部、農委會、衛福部針對「民生物資盤點」進行說明。對於呼吸器、防護衣是否足夠，衛福部表示，是足夠的。

衛生福利部次長何啟功指出，有關呼吸器的問題，台灣從過去到現在，以全世界來講，台灣算呼吸器充足的國家，所有新冠肺炎的感染者，大概有呼吸窘迫症或有嚴重性肺炎，需要用的呼吸器者占6％左右，到目前為止，使用端部分是夠的，不用擔心；備案的話，若病毒改變，呼吸器需要增加，當然會把呼吸器做調控。

至於國內是否有生產的能力？何啟功提到，「有」，大部分的零件，國內的廠商都具備供應者，但是過去也沒有人提出申請呼吸器的公司或是來申請許可，原因是生產的時候，跟未來要輸出去，要考量到整個利潤夠不夠，所以呼吸器以現在來講，是沒問題。

何啟功提及，防護衣可分2部分，指揮中心庫存大概12萬件，隔離衣約100多萬件，醫院端的部分，大概目前安全還有16萬，所以在掌握進口的部分會提升，目前為止，防護衣用在緊急醫療的環境之下，量是足夠的。