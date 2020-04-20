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WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

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▲WHO標誌、衛福部標誌。（圖／翻攝自WHO官網、衛福部官網）

▲WHO標誌。（圖／翻攝自WHO官網）

記者周亭瑋／綜合報導

在新冠肺炎魔爪蔓延國際之時，世界衛生組織（WHO）的發言、行動備受世界關注。一名網友日前發現，WHO的標誌上有一條蛇，不禁好奇代表的含義為何，而鄉民們亦指出，我國衛福部Logo也有。

前段時間，台灣與WHO秘書長譚德塞，上演一段「愛恨情仇的戲碼」，公衛專家詹長權最近更發現，台灣（Taiwan）二字在WHO官網「被消失」，質疑是政治操弄。

請繼續往下閱讀...

在國人撻伐之際，就有鄉民注意到，其標誌上有一條蛇，於是上PTT發文求問，「看起來像是某種古老的神秘組織，這條蛇有什麼隱喻嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「希臘醫神！阿斯克勒庇俄斯的權杖，象徵永生、妙手回春」、「蛇杖，巫醫」、「公衛體系的logo常有」、「衛福部那條蛇掛那麼久，你有關心過嗎」、「這是醫學符號啦，蛇杖了解一下」、「通常救護車或救護人員的衣服都會有這條蛇」。

▲WHO標誌、衛福部標誌。（圖／翻攝自WHO官網、衛福部官網）

▲我國衛福部標誌。（圖／翻攝自衛福部官網）
 

的確，蛇長久以來一直是醫學界的象徵，而這得從希臘神話中的醫神說起，阿斯克勒庇俄斯（Aesculapius）是太陽神阿波羅之子，形象為手持蛇杖，他多個女兒則為掌管清潔、醫療和醫藥的女神。相傳，被譽為「醫學之父」的古希臘醫師希波克拉底，為阿斯克勒庇俄斯的後裔。

在「阿斯克勒庇俄斯之杖」中，木棒代表著人體的脊椎骨，至於纏繞上面的蛇，因為希臘人認為，蛇每年都會脫皮，象徵恢復和更新的過程，有重生的含義，所以後來在西方文化裡，成為象徵醫療的標誌，許多掌管醫療及衛生的政府部門和國際組織等，其標誌都繪有蛇杖圖案。

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