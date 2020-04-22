北市民進黨議員批柯文哲：誤導民眾認為中央「 卡」口罩販賣機

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市口罩販賣機上路後，北市副市長黃珊珊日前被議員問到口罩販賣涉及藥事法，且放在捷運站有資安疑慮。台北市長柯文哲22日率一級首長，赴議會出席民進黨黨團會議，議員質疑北市府誤導，讓民眾認為中央卡北市設置口罩販賣機，實際上販賣機是有突破藥事法的可能性。

議員王閔生不滿抱怨，黃珊珊日前備詢時表示，口罩販賣機不能放置捷運站，是因為《藥事法》以及資安問題，這些資訊到底都是哪來？他認為此言論讓外界認為是中央卡北市，希望柯文哲、黃珊珊說明卡了什麼？「有說要放捷運站被他們拒絕嗎？怎麼變成中央用藥事法、資安卡我們？」

對此，柯文哲強調，一開始是試辦性質，黃珊珊與跟行政院副院長陳其邁有電話，他自己跟健保署長李伯璋也是舊識，都有私人交情，他不想超越目前法令，目前醫療口罩在藥店賣，所以當時就試辦鎖定健康服務中心，配合服務中心時間運作，當時跟陳時中部長講，北市先試辦，下一步看怎接做，接下來中央接手。

柯文哲說，會成功都是私底下幫忙有聯絡、有私人情誼合作，所以才能這樣做，月底前會在12行政區健康服務中心佈點。他也說地點是自己選擇，沒有被中央拒絕。

黃珊珊解釋，他們有去跟中央溝通，當時法規很死，反而是討論後，慢慢把法令拿掉，原本認證是藥師才能買，是中央解開的，不用藥師資格可以賣，「我講的是法規，不是說中央拒絕我們放在捷運站」，沒有用藥事法限制，「反而幫我們解了這個結」。

議員吳沛憶認為，柯文哲可能有誤會，柯說有限制醫療用品販賣地點，但是藥事法不是有限制醫療販賣地點，而是限制販賣資格應為藥師、藥商，販賣機是否受到資格限制，是可以討論的，把販賣家視作是賣家還是通路？因為現在超商、全聯、美聯社一樣可以讓民眾買口罩，就是因為認定是通路，只要認定是是通路，而不是賣家，有可以能突破的可能性，北市可以研議。