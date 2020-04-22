▲護師工會批口罩不足，石崇良：以前安全庫存低才會「省吃儉用」。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣護理產業工會與台灣基層護理產業工會表示，3成護理人員認為N95口罩、防水隔離衣、護目鏡不足，有些外科護理師不管開幾台刀都是一片口罩。對此，醫療應變組副組長石崇良表示，醫療物資在第一線使用上絕對沒有問題，過去是因為醫院有很好的物流配送系統，安全庫存量相當低，但當疫情爆發徵用口罩等防疫物資後，醫院無法像以前一樣快速掉到貨，才會有「省吃儉用」的問題。

石崇良表示，在疫情剛開始，的確有醫院一天只發配一片或兩片口罩，但隨著疫情策略推進，還有口罩量能增加，指揮中心做了2件事，第一是在4月20日請各醫院調整安全庫存量，第二是讓醫院了解在醫療用的口罩絕對不會缺，要醫院該用就用，以醫護人員及病人的防護為優先考量。

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至於N95口罩，石崇良笑道，「這其實相當不舒服」，只有在特殊場合才需配戴。

陳時中補充，口罩問題讓大家困擾很久，當初醫院為了管控，將安全庫存量拉得很低，等到快不足後才由物流及時供應，但當徵用後照原來的申報量發配，發配量不能說不足，供給量也從一開始的15天到35天到現在的55天，一開始醫院為了超前部署，擔心臨時大量消耗，比較樽節，但現在已把發配天數拉高，讓醫院不用擔心使用量。

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