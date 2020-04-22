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媽媽買便當！老闆鼻酸曝「10元的眼淚」救了一家5口　萬人潰堤：好沉重

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▲▼媽媽買便當！老闆鼻酸曝「10元的眼淚」救了一家5口　萬人潰堤：好沉重（圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲老闆鼻酸曝「10元的眼淚」救了一家5口！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

記者劉維榛／綜合報導

「10元的眼淚！」一名便當店老闆難過表示，日前有媽媽來買5個便當，身上只剩下110元，接著小聲透露「先生還沒領到薪水，身上錢不夠可不可以先欠著。得知對方有不得已苦衷，原PO霸氣不收錢，然而媽媽卻堅持要付帳，最後實在拗不過對方，原PO只收下10元，那一瞬間媽媽也眼淚潰堤。

一名男網友在臉書《爆系故事館》分享揪心經歷，某日晚上正值晚餐時刻，一名媽媽來買5個便當，臉上卻面有難色，但還是拉下自尊心懇求「我身上只剩下110元，可不可以先給110元，等她先生發薪水再拿來還...」

請繼續往下閱讀...

剎那間一股鼻酸湧上心頭，原PO決定不收錢，然而媽媽卻堅持要付帳，一來一往之下，「我就跟她說那妳給我10元就好，當下她眼眶紅了起來，眼淚流了下來。」原PO也進一步瞭解，原來對方有2位幼孩要養、一位長輩要照顧，無奈老公因疫情影響沒了工作。

媽媽面容憂愁吐心事，原本是雙薪家庭，支付房租、學費、長輩醫療與生活費，收入與支出幾乎都是打平。如今老公失業，經濟支柱倒了一邊，媽媽透露，「小孩的學費付不出來，所以只能休學自己在家帶小孩，長輩也暫時接回家，目前她先生已經找到工作，只是還沒到發薪日。」

原PO暖心喊話，「一切都會過去的！」而慶幸的是，老公也找到工作，等到薪水下來後，媽媽可以重返工作崗位打拚，「生活也可以恢復正常，這只是一個過渡期。」原PO也強調，隨時張開手臂給予協助，「這段期間隨時都可過來拿，希望疫情趕快過，妳的家庭可以恢復正常。」

▲▼媽媽買便當！老闆鼻酸曝「10元的眼淚」救了一家5口　萬人潰堤：好沉重（圖／翻攝臉書爆系故事館）

▲萬人眼淚潰堤：好沉重！（圖／翻攝臉書爆系故事館）

人間處處有溫情，這篇超大顆洋蔥文逼哭1.1萬名網友，「謝謝你，社會溫暖，一家人的生計」、「好沉重的10塊錢」、「她們夫妻可以試試領疏困急救金，還可以解救燃眉之急」、「有時候一塊錢也可以逼死英雄好漢」、「我看了也眼眶紅了」、「好酸的故事，停工快三個月很有感觸，謝謝你的善心」、「這真的是有能力的助人為快樂之本」。

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