磐石艦27人染疫趴趴走　韓國瑜視察消毒：高雄面臨2敵人威脅

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

海軍敦睦艦隊磐石艦已累計27人確診，由於這744名官兵下了軍艦，基本上都在左營軍區開始行動，高雄市府面臨極大防疫壓力。對此，高雄市長韓國瑜就在22日臨時會召開前，先去視察國軍消毒情形，他表示現在高雄市有2個敵人，「一個是看不見的新冠病毒，一個是不容易看見的登革熱蚊蟲」」，呼籲大家一起提高警覺、團結合作，聯手打擊病毒。

▲高雄市長韓國瑜22日早上8時35分許，在臨時會招開前先去視察消毒作業。（圖／記者吳奕靖攝）

磐石艦群聚疫情爆發後，高市府22日與軍方合作，由80名化學兵協助高市清潔隊與里民志工，一同針對個案在高雄活動的各處足跡消毒。韓國瑜稱，「高雄市從原本本土零確診，在短短幾天逆轉直下，變成風險最高的城市，現在唯一辦法就是中央與地方聯手、軍方與政府聯手、市民朋友一起聯手，大家團結而不是互相批評指責，這不是高雄市府要追求的。」

▲高雄22日早上8時35分許，國軍與政府合作開始消毒工作。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜說，「現在高雄面臨2個敵人，一個是奈米形狀，完全看不見的新冠肺炎病毒，第二個是不容易看見的病媒蚊子登革熱」，他認為這2個敵人使高雄市危險很大，壓力也很大，在此也呼籲市民，「雖消毒工作繁瑣，但大家都要多多忍耐，多多擔待，才能將風險降到最低」。

韓國瑜也指出，現在就是透過揣摩士官兵的足跡來進行消毒工作，「一個海軍的士官兵在船上下來之後，首先很容易去理頭髮，再來送洗衣服、領錢、活動跟消費」，接著他也強調自己無意苛責海軍，因為軍民一家，事情已經發生了，就是一起去面對。

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