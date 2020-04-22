PUB夜店人潮聚集有防疫破口　黃偉哲：加強稽查該罰就罰！

▲台南市長黃偉哲籲請業者配合政府防疫措施，否則市府會高強度稽查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對特種行業KTV有實名制，PUB、夜店都沒有，且PUB、夜店裡面經常都有鋼管秀，週五、週日等聚集100百人以上，都沒有戴口罩，台南市長黃偉哲指出，目前市府有列管，會加強稽查強度，業者一定要依中央防疫規定辦理，否則該罰就罰！

黃偉哲指出，夜店、PUB目前市府列管，目前為止還可以營業的，市府希望業者能自重，如果不能落實實名制的話，如果不能落實人流管制的話，逼得市府要請你不要再營業，這樣子就不好。所以說，面對中央還沒有明令說PUB、夜店這些要停止營業之前，市府會有高強度的管制，只是高強度的管制的方式，就是說，市府會去訪查，如果沒有進行實名制登記，或者是現場人流超過1百人了，會請負責人出來，該罰款就罰款，該請人流疏散就請人流疏散，反正就是要恪守中央的規定，就是現場室內的營業場所不能超過1百人，那如果不能接受，或是沒有辦法的話，那市府當然就是一直高強度臨檢，然後去查察，然後這樣子的話，他覺得其實對業者來講很不好，也不是市府希望做的，所以這部分市府會這樣做。

請繼續往下閱讀...

對於確診個案對疫調的隱瞞情況，黃偉哲提到，下船休假的官兵，他們如果要去娛樂場所，他希望大家還是要注意，因為連自己的女朋友都保護不了，他覺得其實這樣子的男生也不大負責任，甚至於市府詢問下船的官兵，他們的接觸史，剛開始還不願意透露自己是不是有跟女朋友在一起，而且是不是有親密的行為，而且在哪裡他也不肯講，所以這部分真的是害到自己的女朋友，市府後來是經過好幾次的疫調，當事人才願意講，他覺得其實這樣講已經隔一、兩天，坦白講對於他女朋友搞不好又接觸其他的人，這樣也不好，所以說，市府希望越早講，越早把自己的接觸史跟旅遊史講得清楚、說的完整、明白的話，也是幫助自己去救了其它人，更是保護你心愛的人，所以疫情這部分沒什麼好隱瞞。

・《The King：永遠的君主》鄭恩彩也愛用