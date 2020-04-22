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聯合國：新冠疫情可能讓逾2.5億人陷入糧食危機

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▲▼ 國產洋蔥。（圖／農糧署提供）

肆虐全球的新冠疫情，可能使全球們陷入「糧食危機」。（示意圖／農糧署提供）

國際中心／綜合報導

據聯合國官網消息，聯合國多家機構周二(21日)表示，2019年，全球共有55個國家和地區的1.35億人處於糧食危機狀態。受到新冠疫情影響，到2020年底，處於糧食危機的人口數量可能增加近一倍，總數超過2.5億。

報導指出，21日發布的最新年度《糧食危機報告》顯示，在2019年面臨糧食危機的1.35億人口裡，有7300萬人位於非洲，佔當地總人口數的一半以上，另有4300萬分布在中東和亞洲，還有1850萬居住在拉丁美洲和加勒比地區。 　　報告指出，在上述1.35億人中，有7700萬生活在衝突地區，3400萬受到氣候變化影響，另有2400萬則是由於經濟動盪而導致饑餓。

報告同時顯示，葉門、剛果民主共和國、阿富汗、委內瑞拉、衣索比亞、南蘇丹、敘利亞、蘇丹、奈及利亞與海地是2019年全球糧食危機最為嚴重的10個國家，饑餓人口總數達8800萬，佔全球饑餓人口數的66%。

另一方面，2019年全球還有1.83億人處於糧食不安全等級分類裡「嚴重」狀態，只需一點點來自外界的衝擊：例如正在肆虐全球的新冠疫情，即可使他們陷入「糧食危機」。

聯合國糧署預測，若不及時採取措施，在疫情衝擊下，2020年全球面臨糧食危機的人數或將再增加1.3億，達到2.65億。 　　農糧署資深經濟學家胡賽因說：「對於全球數百萬本來已岌岌可危的百姓來說，新冠疫情的影響可能將是災難性的。對於成千上萬只有每天工作賺錢才有飯吃的人來說，疫情是一個沉重的打擊。封鎖措施和全球經濟衰退已經耗盡了他們僅有的積蓄。我們必須團結行動，化解這場全球災難的影響。」

報告列出了急需採取的四項行動：

第一， 即時擴大遠端食品安全監測系統，提供有關疫情對糧食安全、生計、健康、服務獲取和市場供應等領域影響的最新資訊，以便儘早採取應對行動。

第二，根據對疫情影響的評估，儲備關鍵的人道主義援助，向弱勢群體提供食物、生計和營養援助，確保充分滿足其基本需求 。

第三，加強和鞏固社會保障體系，確保受到疫情影響或是面臨高風險的脆弱群體仍然能夠獲得食物。 第三， 擴大對食品加工、運輸和本地市場的支持，呼籲各國保持貿易管道開放，確保關鍵食物供應鏈，以及糧食危機國家的農業食品系統持續運轉。

第四， 年度《糧食危機報告》旨在評估全球糧食安全和營養狀況，由多家聯合國機構與政府和非政府組織組成的「糧食危機全球應對網路」聯合發布 。

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