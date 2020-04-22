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2歲心臟病女童趕上第二波類包機！　21日晚間與媽媽、姊姊抵台

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▲▼3月23日，滯留湖北學童和台胞請願調整註記管制，讓他們返台。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲孩子透過畫圖表達心情。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

一名患有心臟病的2歲女童上月底透過影片向總統蔡英文喊話「想回台灣」，掀起各界關注。據了解，女童原本應該在2月27日回台看診，無奈碰上武漢封城，也沒有趕上第一波類包機，幸好這次順利登記上第二波類包機，並在4月21日晚間與媽媽、姊姊一同飛抵台灣。

前國民黨中央委員、湖北台胞返鄉救援會徐正文上月25日對外公開多部影片，幫助滯留湖北的台胞提出訴求，其中在一部3分鐘的短片中，一名2歲女童向蔡英文說，「蔡總統您好，我有心臟病，我想回台灣。」徐正文轉述女童母親的話，內容提到，孩子因為患有先天性心臟病，早在2月27日就應該回台看診，但沒有搭上先前的包機航班，心情相當沮喪。

請繼續往下閱讀...

▲▼女童錄影表達返鄉訴求。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲2歲女童在影片中表示想回台灣。

幸好女童與媽媽、姊姊這次順利登記上第二波類包機，她一路上都很乖巧，並在4月21日晚間從上海飛抵台灣。由於她在上機前3天曾出現嘔吐、咳嗽症狀，飛機落地後隨即在媽媽的陪同下，與另一名有發燒症狀的乘客一同送醫，經過核酸檢測結果全為陰性，3人目前均在負壓隔離病房觀察中。

據了解，21日晚搭機返回的民眾以滯留武漢的台灣人為主，還有部分滯留於湖北其他城市的人，航班則是第二批湖北類包機的第二架次，本次班機不含機組人員，原本應該搭載的人數為235人，但有6人（4大2小）到場後因為「證件問題」未能登機，後續已交由海基會協助處理中。

▼登機乘客皆穿上防護衣。

▲▼搭乘4月21日晚類包機返台民眾，已經登上飛機並開始著防護服。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▼返台孩童畫的圖。

▲▼滯留湖北台灣人，從所在地出發前往上海浦東，搭乘4月21日晚第二批第二架次華航類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

▲▼滯留湖北台灣人，從所在地出發前往上海浦東，搭乘4月21日晚第二批第二架次華航類包機。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

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