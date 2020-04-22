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全美第一槍！　密蘇里州狀告中國瞞報疫情「要求賠償」：為全球大流行負責

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▲▼美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國密蘇里州檢察長施密特21日對中國提出訴訟，指控北京政府在新冠肺炎流行期間謊報、隱瞞疫情嚴重性，衝擊密蘇里州原有秩序與經濟，危及該州居民，中方要為疫情全球大流行負起責任，同時要求現金賠償。外媒指出，密蘇里州是全美國第一個對中國提出訴訟的州。

綜合ABC等美媒報導，施密特（Eric Schmitt）21日來到密蘇里州地方法院提告，指控中華人民共和國、中國共產黨及其他國家機構在2019年12月至2020年1月期間，謊報、隱匿疫情，不讓其他國家知曉真實情況。

根據施密特的聲明，中方在疫情爆發初期，欺騙社會大眾、隱瞞重要關鍵訊息，逮捕多名吹哨者，在越來越多證據浮出檯面之際，當局否認人傳人，毀壞重要醫學研究，放行數百萬人接觸病毒，甚至囤積個人防護裝備，觸發一場不必要、可預防的全球性疫情。他也要求現金賠償，彌補疫情所帶來的生命損失及經濟動盪。

目前中國政府尚未對這起訴訟做出回應。不過，根據中方先前說法，政府在疫情爆發初期就已通報世界衛生組織（WHO），且依據國家主席習近平的重要指示，以公開、透明、負責、及時的方式發布疫情訊息。

外界認為，現階段疫情始於中國武漢，但新冠肺炎首起病例被發現的日期迄今仍未有定案；消息指出，美國情報部門早在去年11月下旬就已知情，接獲「傳染病將襲捲武漢地區」的通報。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站，全球至少256萬人染疫，光是美國就有82.3萬人確診。密蘇里州衛生部門統計數據顯示，該州至少出現5807例確診，累計177人死亡。

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