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「幾百名年輕人關在海上一個多月」　醫：下船沒人去旅社才真的問題大條！

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磐石艦、磐石軍艦、敦睦艦隊。（圖／東森新聞）

▲敦睦艦隊3月5日出發前往帛琉，4月9日抵達左營軍港，在海上待了30多天。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

海軍敦睦艦隊磐石艦已累計27人確診，近日也接連爆出官兵下船後去哪間飯店或商旅會女友，讓外界質疑是否過於侵犯隱私。對此，有醫師認為，國軍幾百名平均20幾歲的年輕人，關在海上一個多月，下船都沒人去旅社，「這才真的問題大條，可能台灣人接下來要亡國滅種了...」

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，有13名確診官兵有跟女友「發生關係」。而染疫官兵足跡遍布台灣12縣市，各地方政府也接連公布個案活動史，其中有不少人都到過飯店、商旅或汽車旅館，也有人不斷針對「女友」是防疫破口一事撻伐。

請繼續往下閱讀...

對此，陳時中回應，中央公布個案之後，由地方政府接連公布相關活動足跡，也知道大家都很關心誰是誰的女朋友，但其實並不用關心誰是誰女友這件事，重點應該是關心兩人接觸時間和親密度，可能引發的傳染風險。

▼陳時中說，跑旅社並不是什麼錯誤的事情，該關心的不是他去旅社，而是有沒有親密接觸。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼0421中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳時中強調，跑旅社並不是什麼錯誤的事情，該關心的不是他去旅社，而是有沒有親密接觸，需要列為親密接觸者，要採檢的一律都會採檢；疫情調查是專業問題，千萬不要去探索個人資料或行為，這對疫情和疫調都是不利的。

對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專發文說，「真的很奇妙，哪一案跟誰去哪家旅館，真的有需要知道這麼細嗎？指揮中心知道要隔離誰就好了。人家又沒有要找你play one，別人甲米粉哩咧喊燒～」

「美的好朋友」認為，「這是疫情調查，不是八卦新聞好嗎...如果我們國軍幾百個平均20幾歲的年輕人，關在海上一個多月，下船都沒人去旅社，這才真的問題大條，可能台灣人接下來要亡國滅種了...」

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