海軍14日就放百人下船！　醫憂「台灣防疫史上最大考驗」：有機會破百例

▲磐石軍艦官兵染疫，感染源仍不明。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊磐石艦共有27人確診新冠肺炎，醫界擔心會是台灣防疫史上最大難關。加上從國際案例來看，軍艦至少有3成以上的人會染疫，估計不會只有20多人，恐怕上看百人。加上軍方改口14日就有百人下船，醫師憂心恐怕引發新一波傳染。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎受訪時表示，可預期和確診的士官兵有親密接觸的家人，本身說不定會有一些「未爆彈」，或以後會出現一些「本土病例」。

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胸腔內科醫師蘇一峰接受《東森新聞》訪問坦言，敦睦艦隊的群聚感染變成台灣防疫史上最大考驗，因確診者在下船後，已進入社區活動2到3天，恐怕引發一波感染；無法追蹤超過30、50例的人，在社區到底走到哪去，「如果真的這些人到社區又產了一個社區傳播，那可能就會變成一個『連環爆』」，造成社區大感染。

▼李秉穎認為，和確診士官兵有親密接觸的家人，本身說不定會有一些「未爆彈」。（圖／東森新聞）

▼蘇一峰憂心說，這是台灣防疫史上最大考驗。（圖／東森新聞）

而從國際案例來看，軍艦密閉空間下感染係數超高，法國戴高樂號軍艦的一人再傳染給其他人的「病例再生數」是5.7，美國航母羅斯福號更是6.6。而磐石軍艦有377人，蘇一峰認為，確診人數恐上看百人，「整個船是共用一個大的空調系統，這樣互相傳染比例會非常高，會不會突破100例？其實是有機會。」

因應疫情升級，指揮中心證實有三階段的整備方案，第一階段是「過渡期」，第二階段是「警戒期」，第三階段是「管制期」，「封城」屬於第三階段，而現階段屬於第一階段和第二階段之間。

一旦疫情大爆走，真的會考慮封城，幾個關鍵包括本土病例數快速增加，案例多到無法追蹤傳染鏈，疫調根本來不及。指揮中心指揮官陳時中說，其實已研擬這三階段方案很久了，並不是因應這一次軍艦群聚才來。