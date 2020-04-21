國防部網軍出動了？　杜紫宸批嚴德發「眼中還有蔡英文嗎？」

▲杜紫宸。（圖／翻攝杜紫宸臉書）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心21日新增3名磐石艦船員確診，累計共27人，但國防部今天卻缺席指揮中心記者會，令外界質疑「臨陣脫逃」，指揮官陳時中緩頰，明天國防部在立法院有相當多任務必須及時調查，因此通知對方不需前往。但中華大學講座教授杜紫宸對此說詞並不買單，直批國防部長嚴德發「眼中還有蔡英文嗎？」並質疑國防部網軍這兩天刻意操作疫情相關的網路聲量。

杜紫宸21日下午在臉書直指，總統蔡英文明令國防部配合指揮中心的規定，誠實以對，「但是國防部不服從，就是不服從。老子不爽啦！」杜紫宸質疑國防部長嚴德發，「眼中還有蔡英文嗎？」「再請問部長，依軍律，抗命應如何處置？」

杜紫宸痛批，國防部說指揮中心沒通知要出席今天的記者會？「你是在哈囉嗎？真正是不要臉者天下無敵！」

杜紫宸認為，中華民國所有的媒體，被國防部徹底擊敗了。「妳問？妳罵？若俺不來，妳能怎麽樣！輸了吧？我神發言人打死就是不發言，妳又能怎樣？如果戰爭也能如此阿Ｑ，那中華民國國軍肯定天下無敵。」

此外，杜紫宸還點出這兩天網路上對於疫情的相關討論，「詭異地出現不少酸嗆陳時中個人的聲量？没有人是聖人，不能批評」，但以陳時中91％ 民眾滿意度，這些聲音的比例似乎有點異常偏高，推斷是有人後台刻意操作。杜紫宸認為，但究其文字語詞又不似來自大陸五毛水軍。如果不是民進黨內訌，他大膽地懷疑是來自國防部資電指揮部的網軍部隊，果真如此，那可是違背了最高統帥的公開指示，是軍人叛變的行為，指揮官可要三思。

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