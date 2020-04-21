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軍方口罩配發引質疑　行政院要求「國防部應誠實調查」

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▲行政院發言人Kolas Yotaka主持行政院院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發確診案例，連帶讓國防部防疫政策受到外界質疑，其中有週刊報導，國防部未落實行政院9日拍板的依職務類別分別發放14天10片、14天14片口罩給國軍，一直到17日才遲遲發放。對此，行政院回應，國防部應誠實調查，釐清真相後即應儘速對外說明。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）21日表示，行政院副院長陳其邁9日、17日都曾開會決議發給所有國軍口罩，9日決議國軍以勤務性質2類發放口罩，特殊勤務為每人每天1片，一般人員14天10片，並在健保卡做註記；17日則是決議，所有國軍每人每天都發1片口罩。

對於報導內容，Kolas並沒有評論，但她提到，包括國軍未落實配發口罩政策、敦睦艦隊疫情等各環節，已要求國防部進行調查，不能容忍任何隱匿行為，國防部應誠實調查，釐清事實真相後儘速對外說明。

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