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疫情重創全球旅遊　一張海外專機險首季少賣逾萬張

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲新冠肺炎肆虐全球，使得旅遊人數大幅減少。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，旅遊人數大幅減少，連帶影響投保意願。根據金管會統計，實物給付型保單銷售、件數皆較去年同期減少逾2成，其中又以醫療服務件數減少最多，主要是國泰人壽今年首季海外醫療專機運送附加險銷售2.7萬件，較去年同期減少逾萬件。

根據保險局統計，到今年第1季為止，已核准及備查6家保險公司銷售17張實物給付型保險，今年1至3月初年度保費收入達685萬元，較去年同期減少14%，而新契約件數也大幅減少1萬666件至2萬7,386件，也較去年同期衰退28%。

金管會保險局副局長張玉煇表示，主要是與一張旅遊有關的海外專機接送險，受到國際旅遊停頓影響，國人旅遊大幅減少，導致銷售出現下滑。

據了解，上述的旅遊相關保單，指的是國泰人壽的海外醫療專機運送附加險，但受到疫情關係，旅平險及附加海外及耐救助專機條款的需求也跟著降低，因此國壽今年首季銷售2萬7,114件，較去年同期衰退29%，而初年度保費金額1至3月來到460萬元，較去年同期也減少26%。

觀察初年度保費收入按性質區分，醫療服務（如海外醫療專機運送、長期照顧服務）這類型的實物給付今年前3月金額559萬元、件數2萬7,321件占最多，但金額、件數仍較去年同期減少39%、11%，雙雙呈現衰退態勢。

再者是殯葬服務的實物給付型保單，也就是提供保戶身故後的生命禮儀服務及骨灰塔位等給付，今年首季銷售65件、初年度保費收入126萬元，分別較去年同期減少8%、38%；最後是健康管理服務今年首季尚未成交賣出一張，去年同期則有1件，保費收入達2萬元。

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