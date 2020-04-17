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祥富水產無預警倒閉！50名員工「2個月0薪水」向市府陳情　勞動局說話了

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▲祥富水產桃園分店員工17日向市府勞動局陳情，勞動局召開勞動權益說明會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲祥富水產桃園分店員工17日向市府勞動局陳情，勞動局召開勞動權益說明會。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

連鎖知名餐飲祥富水產16日晚間驚傳倒閉，桃園市共有3家關係企業近50名員工已2個月未領薪水，17日向市府勞動局陳情求助，市府勞動局邀集員工舉行勞動權益說明會上強調，將協助員工申請勞資爭議調解、與失業給付申請等，並籲請業主盡速出面處理積欠員工薪資與資遣費用等，以維護員工權益。

▲祥富水產桃園分店員工17日向市府勞動局陳情，勞動局向員工說明相關權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲祥富水產桃園分店員工17日向市府勞動局陳情，勞動局向員工說明相關權益。（圖／記者沈繼昌攝）

針對祥富水產無預警倒閉案，桃市府勞動局17日確認祥富水產旗下桃園3家分店包括中壢SOGO店、桃園家樂福經國店與八百丼遠百店訪視，3家桃園分店均已歇業關閉中，員工們透露業者已積欠3、4月員工薪資、資遣費以及去年年終獎金等情事，約4、5十名員工上午向勞動局陳情，要求協助調解勞資爭議。

勞動局於下午1時許在勞動育樂中心會議室召開員工權益說明會，解說包括相關勞動權益，勞資爭議調解申請、工資墊償基金與申請失業給付、求職轉介等事項。

勞動局強調，呼籲祥富水產相關事業單位儘速出面處理積欠員工薪資與資遣費，善盡企業責任，以維護員工權益，會後也允諾會加快行政流程，確保員工權益不受影響。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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