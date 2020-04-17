祥富水產無預警倒閉！50名員工「2個月0薪水」向市府陳情　勞動局說話了

在台北曾排隊8小時才能吃到的「祥富水產」，及其下的八坂丼屋與祥順水產，16日無預警宣布停業。就有員工直指，虧損的真正原因是過度展店；還有人連番舉出不同分店的慘例，有的開不到半年，夢時代祥順甚至「僅20天壽命」。